Eurovision Song Contest «Dein Weg zeugt von eigener Meinung und dessen Realisierung»: Hemberg ehrt Remo Forrer mit einem grossen Empfang Ob auf der riesigen Bühne in Liverpool oder auf den schmalen Brettern in Hemberg: Remo Forrer meistert den Kontakt zum Publikum und bleibt dabei bodenständig, echt und nah. Am Montag empfing ihn sein Heimatdorf in allen Ehren.

Remo Forrer mit Familie und Gemeindepräsident Christian Gertsch (rechts im Bild). Bild: Ruedi Roth

«Danke! Das freut mich sehr!» Remo Forrer strahlt auf der Bühne. Ein nicht enden wollender Applaus schwallt ihm entgegen. Von all den Leuten, welche er schon lange kennt. Welche mit ihm gefiebert haben und stolz sind auf «Ihren Remo». Nicht alle von ihnen haben die Dimension seines Auftritts am Eurovision Song Contest von Anfang an genug hoch eingeschätzt. Doch Remos Dauerpräsenz in allen Medien hat es den Hembergern endgültig gezeigt: Mit diesem Auftritt hat der junge Mann ein grosses Ziel erreicht.

Maria Raschle und Alexis Frischknecht vom Verkehrsverein Hemberg haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Innert kürzester Zeit stellten sie für Montagabend einen Empfang auf die Beine, bei welchem viele Hemberger Vereine mithalfen. Die für diesen Anlass vereinten Musikgesellschaften von Brunnadern und Hemberg holten Remo Forrer mit Familie an seinem im Dorf liegenden Elternhaus ab. Ein grosses Spalier stand bei der Turnhalle bereit. Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Neckertal, begrüsste Remo Forrer und alle Anwesenden mit emotionalen Worten.

Politisch angehauchter Anlass

Ein Jodelvortrag, gemeinsam dargeboten von allen Anwesenden in der Tracht, leitete über zum Interview mit Remo Forrer. Dabei liess der Hemberger ab und zu seinen Schalk aufblitzen. Dass er sogar als wohnhaft im Kanton Toggenburg beschrieben worden sei. Oder, dass an Tonaufnahmen so lange gearbeitet werde, dass man meine, da könne Einer wirklich singen.

«Der Höhepunkt dieses Abenteuers war sicher der Moment der Bekanntgabe zum Finaleinzug. Da war ich befreit von meinem eigenen Druck, dieses Ziel zu erreichen», sagte Forrer. Dass es schlussendlich nicht unter die besten zehn gereicht habe, sei zwar eine leise Enttäuschung gewesen. Hingegen, dass ihm vor allem die Fachjury viele Punkte vergeben habe, sei sehr aufbauend.

Ja, wie ihm schon im Vorfeld angekündigt wurde, der Anlass sei politisch angehaucht. «Trotzdem bin ich absolut froh, da mitgemacht zu haben. Es ist ein sehr wichtiges Puzzleteil zu meinem Ziel, von der Musik leben zu können.» Barbara Damaschke, Pfarrerin von Hemberg, bedankte sich herzlich für Remos Mut, mit «Watergun» ein brisantes Thema zu besingen. «Es ist erfolgsversprechender, von Liebe und Party zu singen. Dein Weg zeugt von eigener Meinung und dessen Realisierung.»

Der Ansturm auf Remo Forrers Autogrammkarten war gross in Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Remo Forrer und seine Band sind in naher Zukunft für zahlreiche Auftritte an verschiedenen Anlässen gebucht. Da und dort werden wohl auch Hemberger Köpfe unter den Konzertbesuchern zu finden sein – und ein wenig stolz sein, auf «Ihren Remo».