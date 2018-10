Es war ein Toggenburger, der den St.Galler Broderbrunnen gestaltet hat

August Bösch (1857-1911) war einer der wenigen Künstler aus dem Kanton St.Gallen, die sich national einen Namen machten. Bösch ist in Ebnat aufgewachsen und besuchte aufgrund seines Gehörverlustes die damalige Taubstummenanstalt in St.Gallen. Nach einer Steinhauerlehre in Zürich, die von 1873 bis 1875 dauerte, besuchte er den Zeichen- und Modellierunterricht an der Kantonsschule und am Polytechnikum. Später studierte er an Kunstschulen in München und Paris.

Ab Mitte der 1880er-Jahre war August Bösch in Zürich als Steinbildhauer tätig. Als sein bekanntestes Werk gilt der im Jugendstil gestaltete Broderbrunnen in St.Gallen von 1896. Ab 1901 hielt sich August Bösch längere Zeit in Rom auf. Er gehörte dort zum Kreis der Deutschrömer, einer zeitgenössischen Gruppierung von Kunstschaffenden und Autoren.

Lesetipp: «Der Bildhauer August Bösch – ein Deutschrömer Künstler aus dem Toggenburg» von Daniel Studer, 2004, ISBN 3-9520597-4-9. (pd/aru)