Es war ein gutes Jahr für das Bütschwiler Seniorenzentrum Solino Die Verantwortlichen des «Solino» präsentierten eine gute Bettenauslastung und einen positiven Rechnungsabschluss. Vorgestellt wurde auch ein neues Gastrokonzept. Anina Rütsche

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil wurde 1979 eröffnet und hat sich seither laufend den wechselnden Bedürfnissen angepasst. (Bild: Anina Rütsche)

Die Rechnung für das Jahr 2018 des Regionalen Seniorenzentrums Solino in Bütschwil schliesst bei einem Umsatz von 9,3 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 197'000 Franken ab. Abschreibungen und Reservebildungen im Umfang von 550'000 Franken sind im Rechnungsabschluss bereits berücksichtigt.

Wie der Institutionsleiter des Seniorenzentrums, Markus Brändle, an der Delegiertenversammlung von Mittwochabend betonte, soll der Ertragsüberschuss den Reserven zugewiesen werden. Per Ende Jahr betrug das Eigenkapital des «Solino» somit knapp 5 Millionen Franken. Die Delegierten genehmigten sowohl die Rechnung 2018 als auch das Budget 2019 einstimmig.

Frühzeitiger Austritt angestrebt

Verwaltungsratspräsident Karl Brändle sprach gleich zu Beginn der Versammlung über die Zukunftsstrategie «Solino 2025+». Nachdem nun klar ist, dass Mosnang im Zweckverband verbleiben wird, Oberhelfenschwil aber den Austritt anstrebt, kommt es diesbezüglich zur Weichenstellung.

Der Verwaltungsrat des «Solino» hat, wie Karl Brändle erklärte, mit Beschluss vom 14. Februar dem vorzeitigen Austritt Oberhelfenschwils per Ende Jahr zugestimmt. Unter Vorbehalt, da die verbleibenden Gemeinden diesen Entscheid gutheissen müssen, bevor der Austritt vollzogen werden kann. Ursprünglich sei eine längere Frist vorgesehen gewesen. «Doch es ist nicht sinnvoll, wenn eine austretende Zweckverbandsgemeinde beziehungsweise deren Organe während der ordentlichen Kündigungsfrist von drei Jahren noch über Anträge des Zweckverbands befinden müssten, die sie gar nicht mehr betreffen», heisst es dazu in einer Mitteilung des «Solino». Gemeint sind zum Beispiel Baukredite oder mögliche Änderungen in den Vereinbarungen des Verbands.

Karl Brändle, Verwaltungsratspräsident (links) und Markus Brändle,

Leiter des «Solino». (Bild: Anina Rütsche)

Die Studie «Solino Infrastruktur 2025+» und die damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten wurden gemäss Karl Brändle in Zusammenhang mit diesen Grundsatzbeschlüssen zur Trägerschaft etwas zurückgestellt. Somit entfällt die ursprünglich für Herbst geplante ausserordentliche Delegiertenversammlung. Über die Genehmigung des Projektierungskredits für die erste Bauetappe zur Erweiterung des Seniorenzentrums wird an der nächsten ordentlichen Versammlung im Frühjahr 2020 befunden.

Gute Auslastung, vermehrte Flexibilität

Neben den Informationen zur Zukunft des «Solino »wurde auch die Vergangenheit thematisiert. Markus Brändle sagte, dass im vergangenen Jahr die Auslastung der 100 Betten mit rund 98 Prozent erfreulich gut gewesen sei, obwohl sie leicht unter der Belegung von 2017 gelegen habe. Dies sei auf eine grössere Anzahl an Todesfällen in einem relativ kurzen Zeitabschnitt zurückzuführen. Markus Brändle sagte auch, dass die grossen Herausforderungen in der notwendigen Flexibilität betreffend Zimmer- und Dienstleistungsangebot sowie im Personalbedarf bestünden. Zweibettzimmer seien immer schwieriger zu besetzen. «Darauf reagieren wir, indem wir solche vermehrt zu Einzelzimmern umnutzen», fügte Markus Brändle an.

Konstant gut belegt seien geschützte Plätze für Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz. Die Nachfrage nach Übergangslösungen sei ebenfalls vorhanden und solche sollen im Rahmen der Strategie «Solino 2025+» ausgebaut werden. Eines ihrer wichtigsten Ziele besteht darin, im «Solino» verschiedene Dienstleistungen rund ums Alter anzubieten: stationär, ambulant und auch individuell.