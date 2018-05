«Es lohnt sich, neue Sorten auszuprobieren» Der Verein Toggenburger Biergilde organisierte den ersten Toggenburger Bierwandertag. OK-Präsident Manuel Baumann berichtet, was der Verein mit dem Anlass erreichen will. Timon Kobelt

Manuel Baumann, OK-Präsident erster Toggenburger Bierwandertag. (Bild: Timon Kobelt)

Manuel Baumann, was ist die primäre Zielgruppe des ersten Toggenburger Bierwandertages?

Der Toggenburger Bierwandertag soll etwas für jedermann sein. Natürlich sprechen wir Bierliebhaber und -kenner an. Aber wir wollen auch Leute ansprechen, die vielleicht nicht so viel über Bier wissen und zufrieden mit einer Lieblingssorte sind. Denen möchten wir zeigen, dass es sehr viele spezielle Biere gibt und dass es sich lohnt, neue Sorten auszuprobieren. Was wir nicht möchten, sind Leute, die den Bierwandertag als Gelegenheit sehen, um sich sinnlos zu betrinken.

Sie konnten vier Brauereien für den Anlass gewinnen. Sind sie damit zufrieden?

Auf jeden Fall. Vier ist eine ideale Zahl für die Strecke von Wildhaus auf «Gamplüt». Jede Brauerei bietet drei Sorten an. Also können die Besucher insgesamt zwölf Sorten ausprobieren, was eine gewisse Vielfalt sicherstellt. Vor allem freut mich, dass es kleine und lokale Brauereien sind. Diese präsentieren ihre Produkte besonders stolz. So erkennen die Leute, dass es Alternativen zu den grossen Playern auf dem Markt gibt.

Was erhoffen Sie sich vom Toggenburger Bierwandertag?

Einerseits, dass die Menschen etwas über Bier lernen und einfach einen wunderschönen Tag geniessen können. Andererseits wollen wir auch das Toggenburg positiv präsentieren und bekannter machen. Da wir viele Anmeldungen von Leuten haben, die nicht aus dem Toggenburg stammen, bietet sich dazu eine gute Gelegenheit. Ich hoffe, das schöne Wetter und das Panorama mit den Churfirsten zeigen ihnen, wie viel das Toggenburg zu bieten hat.