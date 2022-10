Regionalfussball Wattwil Bunt, Bütschwil und Ebnat-Kappel gewinnen - die Ebnater Frauen überraschen weiter und holen gegen Rapperswil-Jona 2 einen Punkt Die Toggenburger Fussballer und Fussballerinnen präsentieren sich weiterhin in einer guten Form. Wattwil Bunt gewinnt das wichtige Auswärtsspiel in Bischofszell mit 1:0. Noch besser läuft es in Ebnat-Kappel und Bütschwil, beide Herrenteams können vor der Winterpause in ihren Ligen nicht mehr vom Thron gestossen werden. Die gute Wochenendbilanz runden die Ebnater Frauen mit dem 3:3 gegen Favorit Rapperswil-Jona 2 ab.

Haxhi Shala (am Ball) bescherte den Wattwilern mit seinem späten Tor drei Punkte. Bild: Beat Lanzendorfer

Zweitligist Wattwil Bunt setzt den Vormarsch fort und gewinnt in Bischofszell dank einem späten Tor von Shala mit 1:0. Damit punkten die Toggenburger um das Trainerduo Rüeger/Porchet zum vierten Mal in Folge.

Am Samstag stand ihnen mit dem Auswärtsspiel in Bischofszell ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten an, das sie letztlich zu ihren Gunsten entscheiden konnten.

Es brauchte Geduld, bis der Sieg im Trockenen war

Die Partie zwischen dem Fünften und dem Siebten war in der ersten Halbzeit so umkämpft, wie es die Tabelle erahnen liess. Klare Torchancen blieben den Fussballfans am Spielfeldrand lange verwehrt. Die Gäste übernahmen aber mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer mehr das Spieldiktat.

Zur grössten Tormöglichkeit kam dennoch Domenico Ventrici für den FC Bischofszell. Die Offsidefalle der Wattwiler Abwehr schnappte ins Leere und Ventrici konnte losziehen. In Extremis spitzelte Torhüter Mattia Rossi dem Angreifer den Ball vom Fuss.

Die Gäste kamen dann deutlich entschlossener aus der Garderobe. Roger Kuhn sah seinen Abschlussversuch aber vorerst auf der Linie geklärt. Nach einer Stunde war es erneut Kuhn, der nach einem Doppelpass die Führung knapp verpasste. Es blieb weiterhin ein Geduldsspiel.

Als in der 88. Minute schon alles auf ein torloses Remis hindeutete, lancierte Michael Scherrer Mittelfeldakteur Haxhi Shala mit einem hohen Steilpass. Dieser chippte den Ball über den Torhüter hinweg in die Maschen und zum späten und umjubelten Wattwiler Sieg. Mit den drei Punkten schiebt sich der FC Wattwil Bunt in der Tabelle auf den fünften Tabellenrang nach vorne.

Drittligist Bütschwil lässt sich auch in Aadorf nicht vom Weg abbringen und schafft einen knappen 2:1-Sieg. Bei einem noch ausstehenden Heimspiel gegen Münchwilen und weiterhin fünf Punkten Vorsprung auf Zuzwil, haben sich die Toggenburger frühzeitig den Herbstmeistertitel gesichert. Eine Bilanz, die ihnen vor dem Saisonstart nicht einmal die grössten Optimisten zugetraut haben.

Für beide Tore am Samstagnachmittag zeichnete sich Severin Gübeli verantwortlich. Beim 1:0 nach 18 Minuten war Captain Dani Fäh im Strafraum zu Fall gebracht worden. Gübeli nahm Anlauf und verwandelte den Elfmeter. Sieben Minuten später hiess das Duell erneut Ognissanti - Gübeli, nachdem der Unparteiische im Aadorfer Strafraum ein Handspiel ahndete. Den ersten Versuch konnte der Torhüter noch abwehren, beim Nachschuss blieb er machtlos.

Das Heimteam gab sich aber nicht geschlagen und kam nach gut einer Stunde durch Kevin Jannik Herzog auf 1:2 heran. Das war es aber, für ein weiteres Aadorfer Erfolgserlebnis waren die Bütschwiler nicht zu haben. Erleichtert zeigte sich nach den neunzig Minuten Fabian Brändle: «Das heute war sicher nicht unser souveränste Sieg, er gibt aber genauso drei Punkte.»

Was für eine überragende Vorrunde von Viertligist Ebnat-Kappel. Das 5:1 gegen Flawil 2 war der neunte Sieg im neunten Spiel. Die Obertoggenburger überwintern nun mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf Wil und können den Aufstiegschampagner bereits frühzeitig kaltstellen.

Das sieht auch Trainer Andi Büsser so: «Klar wollen wir nach diesem Herbst nun aufsteigen.» Ursprünglich hatte das Saisonziel von ihm gelautet, möglichst lange mit den Spitzenteams mithalten können.

Die drei Punkte gegen den Tabellenletzten mussten allerdings hart erkämpft werden. Zur Pause stand es durch Diener lediglich 1:0. Danach trafen der Reihe nach Büsser, Giger, Romer und Schwabe ins Schwarze. Zwischenzeitlich konnte Flawil auf 3:1 verkürzen.

Die Ebnater Frauen überraschen weiter und holen nach dem Sieg vor Wochenfrist gegen Uzwil (4:1) beim 3:3 gegen Rapperswil-Jona 2 erneut gegen ein besser dotiertes Team einen wichtigen Punkt. Die Einheimischen zeigten am Samstagabend viel Moral und konnten sogar einen 0:2-Rückstand aufholen. Lia Pagotto sorgte mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeit für einen Zweitore-Vorsprung.

Bis zur 71. Minuten hatten die Ebnaterinnen durch zwei Tore von Amira Baumgartner den Rückstand wettgemacht. Es waren erneut die Gäste, aus der Rosenstadt, die durch Camy Nyffeler vorlegten. Der Vorsprung hielt aber nur vier Minuten, dann gelang Selin Roth mit einem verwandelten Elfmeter der Ausgleich. Es war ihr 14. Saisontreffer.