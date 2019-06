Es herrscht kein Hundewetter – Wie Haustieren das Leben in der Hitze erleichtert werden kann

Menschen sind nicht die einzigen, die unter der Hitzewelle leiden. Auch Tiere haben es schwer. Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz fertigte deshalb eine Liste mit Tipps für Tierhalter an. Empfohlen wird unter anderem, mit Hunden keine anstrengenden Aktivitäten in der Hitze durchzuführen und Spaziergänge auf Morgen und Abend in möglichst kühle Gebiete zu verschieben. Asphalt sollte vermieden werden, da dieser sich in der Sonne sehr schnell aufheizt und die Pfoten verletzen kann. Tiere sollten niemals im Auto zurückgelassen werden. Katzen und anderen Kleintieren kann Erleichterung verschafft werden, indem die Aussenseite der Ohren mit Wasser benetzt wird. Käfige sollten nicht auf dem Balkonboden, welcher sich schnell aufheizen kann, und nicht in der Sonne stehen. Die vollständige Liste mit Tipps ist auf der Website der Stiftung – www.susyutzinger.ch zu finden. (pd/mih)