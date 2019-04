Es gibt zu wenige Logopäden im Toggenburg

Im Anschluss an die HV informierten die beiden Logopädinnen Veronika Koller und Corinne Frei über das Angebot Beratung und Unterstützung, das seit einem Jahr besteht und vom Kanton finanziert wird. Sonderschulen nutzen ihre Kompetenzen einerseits für den Betrieb der Sonderschule, andererseits stellen sie diese im Auftrag des Kantons St.Gallen auch den Regelschulen zur Verfügung.

Beratung und Unterstützung mit dem Förderschwerpunkt Sprache ist ein neues Standbein des Sprachförderzentrums Toggenburg. Es ist ein flexibles, bedarfsorientiertes Angebot für Regelschulen. Dieses richtet sich an Lehrpersonen, Therapeutinnen, Fachpersonen, Schulleitung, Schulbehörden und Abklärungsstellen. Ziel ist die Integration der Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen in der Regelschule so optimal wie möglich zu gewährleisten. Veronika Koller berichtete anhand eines Beratungsfalles, wie die Unterstützung aussehen kann, damit einzelne Kinder, die Klasse und die Lehrperson davon profitieren können. (hlo)