Erstes «Wildhaus Unplugged»: Fankhauser zieht die Massen an – Initiant mit Kampfansage an Zermatt Erstmals fand in Wildhaus das «Wildhaus Unplugged» statt. Sieben Konzerte in drei Tagen – es war ein Wagnis für die Veranstalter. Doch der Andrang der Konzertbesuchenden übertraf alle Erwartungen und weckt neue für ein zweites Event im nächsten Jahr. Michael Hug

Wie man Blues und Funk singt: Sängerin Sabine Stieger aus Steyr in Österreich. (Bild: Michel Hug)

Philipp Fankhauser – wo er hinkommt, sind die Hallen voll. 500, 2000, 5000 Fans. Wie sollte das gehen in der Chrüter & Choller Bar? 150 Menschen stehend, maximal, mehr geht da nicht. Wer die Bar im Hotel Hirschen in Wildhaus kennt, stellte es sich nicht vor, sondern kaufte einfach sehr schnell ein Ticket. Wer sich Zeit liess für den Kaufentscheid und dennoch nach Wildhaus reiste, war ein wenig selber schuld, dass er Fankhauser und seine Band noch einigermassen mithören konnte, aber bestimmt nichts sah. Die Bar war voll wie nie, kein Durchkommen mehr, weder zur Bühne noch zur Toilette noch zur Theke. Aber man war da, man sah den grossen Fankhauser direkt vor sich – und das reichte. Nach Fankhauser spielte der Österreicher Raphael Wressnig, da sassen viele Zuschauende schon im Restaurant beim Dinner.

Auch sie waren irgendwie selber schuld. Sie verpassten ein famoses Konzert mit einem quirligen Meister seines Instruments und einer energiegeladenen und sich entladenden Sängerin Sabine Stieger, Landsfrau von Wressnig. Doch es soll ja niemand zum Konzertgenuss gezwungen werden. Das ist auch das Konzept der drei «Unplugged»-Tage in Wildhaus. Wenn man denkt, dieses eine Konzert war so schön, dass man sich kein zweites mehr ansehen möchte, dann geht man nicht nach Hause, sondern in die Bar des Hotels nebenan oder in ein Restaurant. Oder man geht aufs Zimmer und zieht sich 10-vor-10 rein. Kann man, muss man nicht. Tatsache ist, so Hotelier Michael Müller, der Initiant des «Wildhaus Unplugged», dass praktisch alle Gäste seines Hotels wegen der Konzerte das Wochenende in Wildhaus gebucht hatten.

Philipp Fankhauser spielte am Samstagabend. (Bild; Michael Hug)

Die Einheimischen sind in der Unterzahl

Der Umkehrschluss trifft auch zu: Einheimische waren unter den Zuschauenden in der Unterzahl. Was nicht am fehlenden Geschmack für die Art von Musik, nämlich Blues, Funk, Singer/Songwriter, gelegen hat, sondern daran, dass diese Musikstile eine Minderheit anspricht. Genau das gleiche spielte sich einst in der berühmten «Skihütte» in Oberwangen ab: Die Gaststube war bei den Blueskonzerten jeweils brechend voll, doch aus der näheren Umgebung kam kein einziger Zuschauender. Auch Philipp Fankhauser spielte in den Nullerjahren in der Skihütte, auch da war die Hütte jeweils voll. Doch mehr als die 130, die dort Platz hatten, wären wohl gar nicht gekommen, denn Fankhauser war damals noch kein «Star».

Hotelfüller in der Zwischensaison



Doch steter Tropfen höhlt den Stein, vielleicht geht es dereinst auch den «Unplugged»-Tagen in Wildhaus so und der Anlass etabliert sich und wird zu einem Hotelfüller in der gebeutelten Zwischensaison. Ohne musikalische Qualität geht das nicht. Hotelier Müller hat da ein gutes Händchen, ihm standen zwei junge Musiker zur Seite, die fast das ganze Booking unternahmen und sich dabei gleich auch selbst als Konzert-Opener auf die Liste setzten: Allen Finch und der Wattwiler Tobias Jensen. Für den Freitag programmierten sie ein Singer/Songwriter-Set mit Finch, Native und Black Sea Dahu. Schon da zeigte sich, dass das Konzept genial ist und das Publikum entdeckungsfreudig. Rund 100 Zuschauende waren da schon dabei. Dreimal mehr waren es dann am Samstag bei Tobias Jensen, Philipp Fankhauser und Raphael Wressnig. Als Wressnig und Sängerin Stieger gegen Mitternacht endlich Sämtliche und Alle von den Stühlen rissen, räumten Michael und Simone Müller diese schnell weg und jetzt war endlich etwas Platz da, um das zu tun, was der Körper schon längst wollte: Sich bewegen – tanzen.