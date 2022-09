erste hilfe Jugendtag des Samariterverbands: 55 Kinder lernten in Ebnat-Kappel, wie sie im Notfall helfen können Der Samariterverband St.Gallen und Fürstentum Liechtenstein hat in Ebnat-Kappel einen «Help»-Tag durchgeführt. Die teilnehmenden Kinder durften unter anderem einen Krankenwagen und ein Feuerwehrauto inspizieren.

Kinder am Help-Tag des Samariterverbands St.Gallen und Fürstentum Liechtenstein in Ebnat-Kappel am 3. September 2022 Bild: PD

55 Kinder und Jugendliche kamen kürzlich in der Schafbüchelturnhalle Ebnat-Kappel zusammen. Am regionalen Help-Tag des Samariterverbands St.Gallen und Fürstentum Liechtenstein vertieften sie ihr Wissen zum Thema Erste Hilfe. Die Kinder legten Verbände an und lernten, wie sie mit einfachen Mitteln Pomaden oder eine Salbe selber herstellen können.

Eine Rettungssanitäterin war mit Rettungswagen vor Ort und beantwortete die Fragen der Kinder. Diese konnten zudem den Krankenwagen erkunden und einige Hilfsmittel ausprobieren.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebnat-Kappel vor Ort

Ein wichtiger Aspekt des Help-Tages war, die Vernetzung zwischen den regionalen Samariterjugendgruppen zu fördern. Vor allem am Nachmittag gelang dies, als sich die Kinder in regional gemischten Gruppen in einem spielerischen Wettkampf messen konnten.

Zum Abschluss des Tages gaben Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebnat-Kappel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in eine andere Art der Ersten Hilfe. Auch hier weckten Einsatzfahrzeug und Ausrüstung die Neugier der Kinder, die dann sogar ein Feuer zu löschen versuchen durften.

Organisatorin Manuela Gerig blickt zufrieden auf den Anlass zurück: «Sich zu vernetzen ist wichtig in der Samariterfamilie. Es motiviert zusätzlich, wenn man sich kennt.»

Erfahrungen, wie sie an Help-Tagen gemacht werden können, würden dazu beitragen, dass Kinder früh dafür sensibilisiert werden, Mitmenschen in Not zu helfen, sagt Gerig. Neben der Vermittlung des nötigen Wissens sei Stärkung der Courage wichtig, denn: «Auch Kinder und Jugendlichen können in einem Notfall schon etwas beitragen und Verantwortung übernehmen.» (pd/rop)