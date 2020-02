Erst überkantonale Strategie klären: FDP Wattwil stellt Forderungen an die Regierung Eine Strategie, die nicht an den Kantonsgrenzen Halt mache, sei zwingend in der Spitalfrage, findet die Wattwiler Ortspartei. Sie stellt fünf Forderungen.

Ein Spital Wattwil in irgendeiner Form braucht es gemäss der FDP-Ortspartei. Bild: Mareycke Frehner

Die Zukunft der St.Galler Spitäler treibt Parteien auf verschiedensten Ebenen um. Am Dienstagnachmittag schaltete sich die Wattwiler FDP mit einer Pressekonferenz in die Diskussion ein. Die Ortspartei, vertreten durch Flurin Schmid und Ueli Weber, stellt fünf Forderungen an die Regierung und den Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde.

Die Spitalstrategie basiere auf rein innerkantonalen Überlegungen und fiktiven Patientenflüssen. Dabei müsse man in der Spitalfrage in sogenannten funktionalen Räumen und damit überkantonal denken. Die Region zwischen Wil, Winterthur und Frauenfeld sei beispielsweise überversorgt. Schmid sagte:

«Es ist unverständlich, dass dann noch 170 Millionen Franken in Wil investiert werden sollen.»

Flurin Schmid, FDP Wattwil. Bild: PD

Um diesen Mangel zu beheben, soll der laufende Prozess unterbrochen werden. Die FDP Wattwil fordert die Regierung auf, «mit den Nachbarkantonen in Kontakt zu treten und gemeinsam eine nachhaltige Spitalstrategie zu entwickeln». Diese soll sich nicht an Kantonsgrenzen ausrichten. Dass eine Unterbrechung zu Kosten in Form von weiteren Überbrückungskrediten führen könnte, müsse man gegebenenfalls in Kauf nehmen, sagte Schmid.

Die spezielle Situation des Toggenburgs werde von der Regierung nicht genügend gewürdigt. Deshalb fordert die FDP die Prüfung des von der Gemeinde Wattwil vorgeschlagenen Modells. Denn: «In irgendeiner Form braucht es in Wattwil ein Spital», sagte Schmid. «Das Toggenburg droht aussen vor gelassen zu werden.» Weber ergänzte:

«Es kann ja nicht sein, dass es der A1 entlang alle zehn Minuten ein Spital hat und hier nicht.»

Das sei auch vor dem Hintergrund der älter werdenden Hausärzte problematisch. Ohne Spital würde es schwierig werden, neue Ärzte ins Tal zu locken.

Ueli Weber, FDP Wattwil Bild: Sascha Erni

Die Variante der MedPlus-Spitäler die von der Spitalkonferenz der St.Galler Gemeinden ins Feld geführt wurde, wäre für die FDP auch eine Variante, wenn sie auch dem Wattwiler Modell den Vorzug geben würde. Ziel sei eine adäquate Gesundheitsversorgung für das Toggenburg. «Vermutlich sind zwei Spitäler in der Region zu viel», sagte Schmid. Ob Wil eine Zukunft habe, müsse allerdings in der überkantonalen Sicht dann geprüft werden.

«Das waren reine Info-Veranstaltungen», sagte Schmid zu den öffentlichen Orientierungsverstaltungen, von denen eine unter anderem im Wattwiler «Thurpark» stattfand. «Wir erwarten, dass die Bürgerschaft ernst genommen wird.» Dazu sollen die Bürgerinnen und Bürger nach dem Auswerten der Vernehmlassung nochmal in den Prozess eingebunden werden, beispielsweise in Konferenzen oder Workshops.

Der Prozess bis heute habe vielerorts dazu geführt, dass die Leute das Vertrauen in die Verantwortlichen verloren hätten. Die FDP spricht damit verschiedene Punkte an, unter anderem ein Ausbluten des Spitals Wattwil zugunsten von Wil. Weber sagt dazu:

«Wenn man so vorgeht, findet man keine Leute mehr, die hier arbeiten wollen.»

Die weitere Arbeit müsse dringend transparent und offen erfolgen, vermutlich auch mit neuen Gesichtern.

Zuletzt fordert die FDP Wattwil, dass man nicht vor dem Bestehen einer überkantonalen Strategie Tatsachen schafft, «indem man ein Spital kaputt spart», wie Schmid es nannte.