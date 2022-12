Ersatzwahl «Wir tragen den Kurs des Gemeinderates nicht mehr mit»: SP Wattwil verzichtet auf Ersatzwahl für ihren frei werdenden Gemeinderatssitz Der Vorstand der SP Wattwil hat entschieden für den frei werdenden Sitz ihres Mitglieds Ruedi Bösch keinen Ersatz zu suchen und somit keine Kandidatur für den zweiten SP-Sitz im Gemeinderat zu stellen. Das schreibt die SP Wattwil in einer Medienmitteilung.

Die SP Wattwil verzichtet auf eine Kandidatur für die Gemeinderatsersatzwahl vom März 2023. Bild: PD

Grund für den Verzicht auf eine Kandidatur bei den Ersatzwahlen des Sitzes von Thomas Bösch sei einerseits der konfrontative Kurs, den die Gemeinde Wattwil mit den anderen Gemeinden im Toggenburg und dem Kanton St. Gallen fahre. So stosse der Rückzug von Wattwil aus dem Vorstand der Region Toggenburg bei der SP Wattwil auf Unverständnis. Für die politischen und gesellschaftlichen Interessen und die Weiterentwicklung der Region sei es wichtig im Austausch mit den anderen Gemeinden und dem Kanton zu stehen und Synergien zu nutzen.

Im Weiteren habe die SP Wattwil eine hohe Zahl an Rückmeldungen aus der Bevölkerung und aus dem Umfeld des Gemeindehauses erhalten, welche den aktuellen Führungsstil der Gemeinde mit grosser Sorge betrachten.

Bei der SP Wattwil fehle derzeit die Zuversicht, dass eine Kandidatur unter den bestehenden Bedingungen eine Verbesserung der Situation bewirken könnte. Der bisherige Gemeinderat Thomas Merz bleibe jedoch im Rat, um keine weitere Vakanz zu verursachen.

Die SP Wattwil wünsche sich für die Zentrumsgemeinde Wattwil eine politisch zukunftsfähige Lösung mit bester Vernetzung im Toggenburg und im Kanton St. Gallen. Dazu würde sie an ihrer Mitgliederversammlung im März 2023 die Wahlstrategie für die Gesamterneuerung der Gemeindebehörden und des Präsidiums im Herbst 2024 besprechen und beschliessen. «Wir werden unsere ganze Energie für die politische Wende in Wattwil in den Wahlkampf 2024 stecken», schliesst die Medienmeldung. (pd)

Update folgt.