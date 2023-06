ERSATZWAHL Olivia Heer gewinnt die Kampfwahl: Eine zweite Frau für den Wattwiler Gemeinderat Die Entscheidung ist gefallen: Olivia Heer setzt sich im zweiten Wahlgang der Wattwiler Gemeinderats-Ersatzwahl mit 134 Stimmen Vorsprung gegen Heiri Rhyner durch. Damit gehören neu drei der sieben Behördenmitglieder der Mitte-Partei an.

Olivia Heer (die Mitte) darf sich neu Gemeinderätin von Wattwil nennen. Bild: PD

Der Wattwiler Gemeinderat ist wieder vollzählig. Olivia Heer komplettiert die Behörde. Die Mitte-Vertreterin schaffte den Einzug am Sonntag in einer Ersatzwahl im zweiten Wahlgang. 1184 Stimmen entfielen auf sie, 1050 auf den Gegenkandidaten Heinrich «Heiri» Rhyner (parteilos). Vereinzelte hatten 40 Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,5 Prozent.

Somit ist es der gelernten Kauffrau gelungen, die Führung aus dem ersten Wahlgang zu konservieren. Damals hatte sie ebenfalls am meisten Stimmen gemacht, mit 904 Bekundungen das Absolute Mehr von 1207 Stimmen aber deutlich verfehlt.

Im ersten Wahlgang hatte Olivia Heer 130 Stimmen Vorsprung auf Heiri Rhyner gehabt. Daran hat sich praktisch nichts geändert, obwohl die Ausgangslage im März eine andere gewesen war. Damals hatte mit Nick Tschumper (SVP, 722 Stimmen) noch ein dritter Kandidat kandidiert. Der Landwirt entschied sich im Nachgang, auf eine neuerliche Kandidatur zu verzichten.

Keine Unterstützung der anderen Parteien

Olivia Heer ist in Wattwil aufgewachsen und verfügt über eine Aus- und Weiterbildung im Finanz- und Personalwesen. Sie engagiert sich seit Jahren im Wattwiler Dorfleben. So ist sie unter anderem Vorstandsmitglied des TSV Wattwil und von Advent Vereint und war in den Organisationskomitees von 1125 Jahre Wattinwilare und dem Umfahrungsfest tätig.

Heiri Rhyner konnte den Rückstand aus dem ersten Wahlgang nicht mehr aufholen. Bild: PD

Die Wahl von Olivia Heer ist bemerkenswert, weil sich im Vorfeld des zweiten Wahlgangs keine der Ortsparteien –abgesehen von der Mitte – für Heer ausgesprochen hatte.

Somit wird die Anzahl Frauen im Wattwiler Gemeinderat verdoppelt. Manuela Schatzmann war bis anhin die einzige weibliche Vertreterin im Gremium. Ein Erfolg ist dieser Wahlsonntag auch für die Wattwiler Mitte-Partei. Sie stellt nun drei der sieben Mitglieder des Gemeinderats, darunter den Gemeindepräsidenten Alois Gunzenreiner. Die Parteienverhältnisse im Gemeinderat sehen neu so aus: dreimal Mitte und je einmal FDP, SP, SVP und parteilos.

Kritik löste Kritik aus

Am Sonntag ging ein facettenreicher Wahlkampf zu Ende. Vor allem vor dem ersten Wahlgang im März waren die Wogen hoch gegangen. Die SP hatte es unterlassen, einen Kandidaten zu stellen, obwohl mit Ruedi Bösch infolge Wegzugs aus der Gemeinde einer der zwei SP-Vertreter den Gemeinderat verlassen hatte. Die Wattwiler Sozialdemokraten argumentierten damals, sie wollten den eingeschlagenen Kurs des Gemeinderates nicht mehr mittragen. Von den anderen Ortsparteien setzte es dafür Kritik ab.

Für Olivia Heer gilt nun das Motto: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Denn schon kommendes Jahr im September wird wieder gewählt. Dann stehen Gesamterneuerungswahlen an und der gesamte Wattwiler Gemeinderat ist neu zu besetzen beziehungsweise zu bestätigen.