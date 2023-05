Ersatzwahl «Noch kein Gemeindepräsident für die gesamte Bevölkerung»: So reagieren die Ortsparteien von Bütschwil-Ganterschwil auf das knappe Ergebnis vom Wahlsonntag Mit hauchdünnem Vorsprung wurde Hans Städler zum Gemeindepräsidenten von Bütschwil-Ganterschwil gewählt – als erstes SVP-Mitglied überhaupt wird er die Geschicke der Gemeinde lenken. Diese Zeitung hat bei den Parteien nachgefragt: Was halten sie vom Ergebnis des zweiten Wahlgangs?

Hans Städler (rechts) folgt auf Karl Brändle als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Simon Dudle

Das Ergebnis hätte kaum knapper ausfallen können. Nur 30 Stimmen trennten die zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil. Hans Städler (SVP) machte mit 907 Stimmen das Rennen, sein Kontrahent Roger Meier (Die Mitte) konnte 877 Stimmberechtigte überzeugen. Wie die Ratskanzlei auf Anfrage mitteilt, wurden die Wahlzettel mehrfach ausgezählt, um das Resultat zu bestätigen.

Trotz des hauchdünnen Ergebnisses zeigt sich Peter Moos, Präsident der SVP-Ortspartei, am Montag mehr als nur zufrieden. Er spricht von einem historischen Ereignis. «Wir hatten in Bütschwil-Ganterschwil noch nie einen SVP-Gemeindepräsidenten», freut er sich. «Wir sind glücklich mit dem Resultat.»

Kein Wahlkampf erwartet

Peter Moos, SVP Bütschwil-Ganterschwil Bild: PD

Peter Moos ist überzeugt, dass Hans Städler gute Arbeit leisten wird. Er habe genug politische Erfahrung als Stadtrat von Altstätten sammeln können und dort in einem Ressort-System gearbeitet, also bereits Präsidentenaufgaben übernommen. Moos ergänzt: «Wir haben eine sehr gute Verwaltung in Bütschwil-Ganterschwil, sie arbeitet sehr selbstständig.»

Mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen im nächsten Jahr zeigt sich Peter Moos gelassen. Man habe bereits in der Findungskommission gesehen, wie schwierig es sei, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen. «Ich rechne nicht mit einem Wahlkampf – aber man weiss es natürlich nie», sagt Moos.

Konstruktive Zusammenarbeit erwünscht

Mirco Leuzinger, Die Mitte Bütschwil-Ganterschwil Bild: Urs M. Hemm

Die Mitte zeigt sich weniger erfreut über das Resultat. «Es ist ein sehr knappes Ergebnis, das nehmen wir so zur Kenntnis und gratulieren Hans Städler», sagt Mirco Leuzinger, Mitglied der Mitte-Wahlkommission. Die 877 Stimmen, die auf Roger Meier entfielen, seien beachtlich. Ob die Ortspartei für die Gesamterneuerungswahlen Kandidaturen aufbaue, sei offen. «Dazu können wir aktuell keine Aussage machen.»

Für die Zukunft der Gemeinde sei es jetzt wichtig, dass rasch eine konstruktive Zusammenarbeit gefunden werde, hält Mirco Leuzinger fest. «Die verschiedenen Interessen in Bütschwil-Ganterschwil müssen abgedeckt werden.» Man müsse sehen, wie eine solche Zusammenarbeit mit Hans Städler verlaufen werde.

Noch kein Gemeindepräsident für alle

Stefan Diener, SP Alttoggenburg Bild: PD

Kooperation ist auch der Punkt, den sowohl die FDP als auch die SP in ihren Reaktionen auf den Wahlsonntag betonen. «Wir freuen uns auf die Fortführung der konstruktiven Zusammenarbeit», sagt Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg. Das knappe Resultat zeige, dass Hans Städler noch nicht ein Gemeindepräsident für die gesamte Bevölkerung sei. «Wir sind gespannt, ob er die andere Hälfte der Stimmberechtigten mit seiner Arbeit überzeugen kann», sagt Diener.

Silvia Schweizer, FDP Bütschwil-Ganterschwil Bild: Christoph Heer

Silvia Schweizer, Präsidentin der FDP-Ortspartei, räumt ein: «Wir hätten mit beiden Kandidaten leben können.» Deshalb sei auch Stimmfreigabe empfohlen worden. Sie sei in dem Sinne zufrieden, dass schlussendlich ein Kandidat der Findungskommission das Rennen gemacht hat. Es gelte nun für alle, diese demokratisch gefällte Wahl zu akzeptieren. «Wir werden wie bisher konstruktiv mit den Gemeindebehörden zusammenarbeiten», so Schweizer.