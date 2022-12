In Wattwil zeichnet sich nächstes Jahr eine Kampfwahl ab: Die SVP will der SP einen Gemeinderatssitz abjagen

Am 12. März stehen in Wattwil Ersatzwahlen an. Neben einem Sitz im Schulrat wird mit dem Abgang von Ruedi Bösch (SP) auch ein Sitz im Gemeinderat vorzeitig frei. Als erste der Ortsparteien stellt die SVP ihren Kandidaten für das Amt vor.