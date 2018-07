Eröffnungsfest der Migros Bütschwil lockte viele Kunden an Das Toggenburg hat eine neue Migros-Filiale. Zahlreiche Kunden wollten von der Eröffnungsaktion profitieren. Anina Rütsche

Eröffnungsfest der Migros Bütschwil lockte viele Kunden an (Bild: Anina Rütsche)

Seit gestern Donnerstag ist die neue Migros in Bütschwil geöffnet. Gefeiert wird unter anderem mit Rabatten und Gewinnspielen. An den Kassen, aber auch beim Grill auf dem Vorplatz standen die Kunden Schlange. Filialleiter Sven Bätjer zeigte sich mit dem Anlass sehr zufrieden. Die Eröffnungs-Aktion findet auch heute und am Samstag statt.