Ermittlungen Vier Monate nach dem tödlichen Unglück in der ehemaligen Tiermehlfabrik Bazenheid: Das ist der Stand der Dinge Im TMF Extraktionswerk in Bazenheid ereignete sich diesen Sommer ein schwerer Unfall, der zwei Arbeitern das Leben kostete. Die Untersuchungen laufen noch immer.

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften rückte am 13. Juni auf den Hof des TMF Extraktionswerks an. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Im Juni ereignete sich in der TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid ein schwerer Betriebsunfall. Das Unglück forderte die Leben zweier Mitarbeiter des Unternehmens. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, 13. Juni. Die beiden Arbeiter befanden sich im Bereich eines grossen Druckbehälters, als der Druck schlagartig aus dem Behälter entwich.

Die Unfallopfer erlitten dabei lebensgefährliche Verletzungen in Form von Verbrennungen. Beide Arbeiter erlagen innert weniger Tage im Spital ihren schweren Verletzungen. Nach dem Unfall stellte das TMF Extraktionswerk, das ehemals den Namen Tiermehlfabrik trug, den Betrieb für drei Wochen ein.

Fall weiterhin pendent

Seither sind vier Monate vergangen. Auf Anfrage teilt TMF-Geschäftsführer Urs Sommer mit:

«Die genaue Unfallursache wird durch externe Sicherheitsexperten beurteilt und ist nicht geklärt.»

Auch die Staatsanwaltschaft St.Gallen lässt auf Nachfrage verlauten, dass die Abklärungen des Falls pendent seien und man deshalb keine weiteren Angaben zum Stand der Ermittlungen machen könne.

Für die Mitarbeitenden des Extraktionswerkes war der Unfall sehr belastend, erklärte Sommer. Sie wurden nach dem Unglück während längerer Zeit vom Care-Team des Kantons St.Gallen psychologisch betreut.