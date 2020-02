Erheblicher Sachschaden an leerstehendem Haus in Ebnat-Kappel Am Montagabend gegen 18.15 Uhr hat ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Kapplerstrasse gebrannt. Die ausgerückten Feuerwehren brachten ihn unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehren von Ebnat-Kappel, Wattwil-Lichtensteig und Nesslau standen beim Brand im Einsatz. Bild: Kapo

(kapo/sas) Die örtlichen Feuerwehren wurden am Montagabend wegen starker Rauchentwicklung in einem leerstehenden Haus an der Kapplerstrasse alarmiert. Beim Eintreffen stellten sie Feuer auf der Südseite sowie in der angrenzenden Lagerhalle fest.

Rund 90 Feuerwehrleute von den Feuerwehren Ebnat-Kappel, Wattwil-Lichtensteig und Nesslau standen im Einsatz und konnten den Brand löschen. Da das Haus nicht bewohnt war, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Innern.

Erheblicher Sachschaden durch Rauch

Im Parterre und den ersten beiden Stockwerken sei erheblicher Brandschaden entstanden, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die oberen Stockwerke wurden grösstenteils vom Feuer verschont, jedoch entstand auch dort starker Rauchschaden.

Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hunderttausend Franken. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt nun die Brandursache.