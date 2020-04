Er war Ebnater, Schlatter und Nesslauer: Jugenderinnerungen eines Lehrers Jakob Boesch war im letzten Jahrhundert Lehrer in Berneck. Aufgewachsen ist er mit viel Lesestoff im Toggenburg.

In der Schweiz hat eine ansehnliche Anzahl von Lehrern Lebenserinnerungen hinterlassen. Dies ist kein Zufall. Lehrer konnten selbstverständlich schon früh gut lesen und schreiben, korrigierten viele Aufsätze, interessierten sich für Heimatkunde, Geschichte, Flora und Fauna. Sie waren oft kulturell engagiert, indem sie Orgel spielten oder einen Chor leiteten.

Auch der im Lei, Ebnat, geborene spätere Bernecker Lehrer Jakob Boesch, er lebte von 1887 bis 1973, hatte schon als Kind und Jugendlicher vielfältige Interessen. In späteren Jahren forschte er unter anderem zur Geschichte der Grafen von Toggenburg oder zum Schriftsteller Heinrich Federer. Jakob Boeschs Vater war Kleinbauer und Handsticker in Ebnat. Auch die Mutter half im Stickkeller im Weiler Oberhof bei Ebnat mit.

Keine Privatsphäre im Fünf-Familienhaus

Die Familie Boesch wohnte in einem Fünf-Familienhaus. An Privatsphäre war natürlich kaum zu denken. Das Haus gehörte dem wohlhabenden Bauern Heinrich Bösch, von Natur aus verdriesslich und ein Rappenspalter. Seine Frau Anna Bösch, eine geborene Wildhauserin, war demgegenüber eine fröhliche Person.

Zur Schule ging «Kobeli» eigentlich recht gerne. In der vierten Klasse kam er zu einem scharfen Schulmeister, Gregor Kuratli, der Jakob Boesch auch Strafaufgaben aufdonnerte. Die Buben waren auch oft zu Streichen aufgelegt. Insgesamt nehmen die Schulerinnerungen einen breiten Platz in Jakob Boeschs Jugenderinnerungen ein. Man sieht den kommenden Lehrer schon hervortreten. Die Familie zügelte später in den Oberschlatt bei Neu St.Johann, wo sie ein beinahe topfebenes Bauerngütlein, «Büelhus» geheissen, erstand.

Er las alles

Jakob Boesch entdeckte nun eine neue Leidenschaft: das Lesen. Er fand alte «Hundertjährige Appenzeller Kalender» auf dem Estrich und las sie begeistert durch. Ausserdem fand er Unterhaltungsblätter, vergilbte Schulbücher und abgegriffene religiöse Erbauungsschriften. «Ich las alles, was mir vor die Augen kam, gleichgültig, ob ich es verstand oder nicht», schrieb Jakob Boesch in seinen Erinnerungen.

Auch die Grossmutter war eine ausdauernde Leserin. Mit ihr verstand sich Jakob nicht zuletzt darum ausgezeichnet. Der Sidwalder Jahrmarkt eröffnete den beiden jeweils die Gelegenheit, die kleine Bibliothek etwas zu vergrössern. Boesch las nun auch Abenteuergeschichten, Biografien oder den einen oder anderen «Geschichtsschunken». Es liegt auf der Hand, dass seine schulischen Leistungen von der Lesesucht profitierten.

Ein Ausflug nach Zürich und italienisches Essen

Jakob Boeschs Rayon war nicht nur auf den Schlatt oder auf Nesslau beschränkt. Im Jahre 1899 reiste er zusammen mit Tante Anna nach Zürich, wo ihn der militärische Betrieb auf dem städtischen Kasernenplatz, die grossen Hotels und das Alfred-Escher-Denkmal am Bahnhofplatz besonders beeindruckten. Boesch kam auch in Kontakt mit Italienern, welche den Schlatttern eine Strasse bauten. Italiener waren besonders geschätzte «muratori», das bedeutet Maurer. Oft schlug ihnen in der Schweiz blanker Hass entgegen, der junge Bösch hingegen lernte ein wenig Italienisch und schätzte das fremdländische Essen sehr. Bald musste Jakob Boesch als «Fädlerbueb» zu Hause mithelfen. Es war damals normal, dass Kinder schon früh zu arbeiten hatten.

Doch blieb noch Zeit zu lesen und zu musizieren. Boesch bekam zu Weihnachten eine gebrauchte Handorgel und spielte gerne darauf, schneidige Märsche und anderes mehr. Er war eben ein vielseitig talentierter Bube.