Entwicklung Projekte von ZHAW-Studierenden zeigen: Lichtensteig und Nesslau tun schon einiges für die Nachhaltigkeit, doch es gibt noch Potenzial Studierende der Zürcher Hochschule haben sich ein Jahr lang mit der Zukunft der Gemeinden Lichtensteig und Nesslau beschäftigt. Nun wurden die Resultate präsentiert.

Die Studierenden der ZHAW stellten den Interessierten ihre Ideen für nachhaltige Entwicklung in Nesslau und Lichtensteig vor. Bild: Christoph Heer

«Von welchem Bauer stammen diese Kartoffeln?», «Toggenburg teilt», «Erlebnismanufaktur-Wochen in Lichtensteig». So lauten die Titel dreier von insgesamt sieben Projekten, in denen Studierende des Lehrgangs Umweltingenieurwesen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden Nesslau und Lichtensteig ausgelotet haben.

Am Montagabend wurden die Resultate in der Kalberhalle in Lichtensteig präsentiert. An dem Anlass nahmen auch knapp 50 Vertreterinnen und Vertreter der Politischen Gemeinden, Mitglieder der Schulbehörde und Interessierte aus der Bevölkerung teil.

Lob für die beiden Gemeinden

Im Fokus der Projekte stehen Zukunftsentwicklung und Nachhaltigkeitsprozesse in den beiden Gemeinden. Bei «Von welchem Bauer stammen diese Kartoffeln?» etwa soll es darum gehen, die Sichtbarkeit der regionalen Produkte und der Produzierenden zu stärken. Im Rahmen des Projekts wurde ein Themenabend ausgearbeitet, an dem alle Gerichte bis zur letzten Zutat aus regionalen Produkten zubereitet werden.

Rund 16 Monate hätten sie an den Projekten gearbeitet, erklärten die Studierenden. Sie begaben sich auf Wanderungen, haben Gespräche mit der Bevölkerung und Behörden geführt, recherchiert, analysiert und evaluiert. Alles, um herauszufinden, wo in den beiden Gemeinden Handlungsbedarf besteht.

In der Kalberhalle wurde auch immer wieder betont, dass in Nesslau und in Lichtensteig schon einiges für die Nachhaltigkeit getan werde. Eine Studierende sagte:

«Lichtensteig übernimmt eine Vorreiterrolle für viele andere Gemeinden.»

Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller (links) und der Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser bedankten sich bei den Studierenden für ihre Arbeit zur Nachhaltigkeitsförderung in ihren Gemeinden. Bild: Christoph Heer

Daten der Projekte sind frei einsehbar

Die Akzeptanz für nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde sei auffällig. Worte, die Stadtpräsident Mathias Müller gerne hörte. Er sagte: «Wir wollen als Innovationsmotor wahrgenommen werden. So sehen wir es als selbstverständlich an, uns als Plattform für solche Projekte von Hochschulen anzubieten.» Zudem habe auch Lichtensteig von der «harmonischen und offenen Zusammenarbeit» mit den Studierenden profitiert.

Nesslaus Gemeindepräsident Kilian Looser teilte die Euphorie seines Lichtensteiger Amtskollegen: «Der Funken sprang definitiv über. Das Herzblut, welches die Studierenden in das Grossprojekt gesteckt haben, hat uns richtiggehend angesteckt.» Zudem sei der Gemeinde «ein Spiegel vorgehalten worden».

Nun wisse man mehr über gewisse Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen müsse. In naher Zukunft werden die Daten aller sieben Projekte an die Gemeinden übermittelt. Dort sollen sie frei einsehbar sein.