Entspannung in Wil auf wackligen Füssen, Situation im Toggenburg weiter verbessert: Aktuelle Coronazahlen aus der Region Seit dem 6. Oktober hatten mit einer Ausnahme in der Zweiwochenbetrachtung immer entweder der Wahlkreis Toggenburg oder der Wahlkreis Wil relativ zur Bevölkerungszahl am meisten Coronafälle zu verzeichnen. Am Mittwoch schien sich das zu ändern. Nur vermeintlich.

Im Wahlkreis Wil werden derzeit relativ zur Einwohnerzahl am meisten positive Testresultate verzeichnet. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Der Wahlkreis Toggenburg war über mehrere Wochen der Coronahotspot des Kantons St.Gallen. Vom 6. Oktober bis zum 2. November verzeichnete das Thur- und Neckertal innert zweier Wochen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner immer am meisten positive Coronatests. Am 3. November gab der Wahlkreis diese unrühmliche Spitzenposition ans Rheintal ab. Dort blieb die ungeliebte Krone aber auch nicht lange, sie wanderte schon einen Tag später nach Wil (siehe unten).

Eine Verbesserung hatte sich im Toggenburg ab dem 30. Oktober abgezeichnet. Die damals registrierten 538 Fälle in zwei Wochen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner bedeuteten den Spitzenwert. Am Donnerstag wurden für den letzten Zwei-Wochen-Zeitraum 380 positive Tests gemeldet. Auch wenn diese Zahl in den nächsten Tagen wegen Nachmeldungen noch leicht steigen dürfte, zeigt sich die Verbesserung deutlich. Im kantonalen Vergleich steht der Wahlkreis Toggenburg damit in der Zwischenzeit gut da. Nur gerade das Werdenberg schneidet noch besser ab.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 1153 Fälle registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 12.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 0 500 1000 1500

Im Wahlkreis Wil steht die Entspannung, die sich andernorts abzeichnet, noch etwas auf wackligen Füssen. Zwar scheint auch hier das Wachstum gebrochen, doch bisher stabilisieren sich die Zahlen eher, als dass sie sinken.

Während es am Mittwoch kurzzeitig schien, die Region sei vom Wahlkreis Rorschach an der unrühmlichen Spitze der positiven Coronatests abgelöst worden, zeigt sich am Donnerstag ein anderes Bild: Nachmeldungen der vergangenen Tage führten dazu, dass der Wahlkreis Wil doch seit dem 4. November ununterbrochen die ungeliebte Krone trägt. In keinem anderen Wahlkreis wurden in zwei Wochen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr positive Tests verzeichnet.

Mit 109 Fälle an einem Tag verzeichnete der Wahlkreis Wil diesen Montag sogar die höchste Zahl an positiven Tests seit Pandemiebeginn. Insgesamt wurden mittlerweile 1907 positive Tests gemeldet, 837 in den letzten 14 Tagen.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 12.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 0 500 1000 1500

Aktualisierung: 12.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 12.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80 100 120

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 30. Oktober gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 30. Oktober gezählt, auch wenn die Meldung erst am 2. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.