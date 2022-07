Entscheidung Gut gespielt, aber den Trumpf am Ende vergeben: Schönengrund gewinnt gegen Neckertal im Donnschtig-Jass mit 118 zu 89 Beim Donnschtig-Jass in Grenchen musste sich die Neckertaler Mannschaft den Jassern aus Schönengrund geschlagen geben. Den Sieg gaben sie in der letzten Runde aus der Hand.

Die Neckertaler und Schönengründler Jasser mit Moderator Ranier Maria Salzgeber (von links): Hans Wehrlin (Schönengrund), Dominik Raschle (Neckertal), Marianne Bösch (Neckertal), Bernhard Schweizer (Neckertal), Rainer Maria Salzgeber (Moderator SRF), Beda Gmür (Schönengrund), Ida Lämmler (Schönengrund), Bruno Frischknecht (Neckertal) und Pascal Brecher (Schönengrund). Bild: Urs M. Hemm

Alles fing so gut an. Bestens gelaunt bestiegen 43 Anhänger der Neckertaler Jasser in Mogelsberg den Car, um nach Grenchen aufzubrechen. Dort wurde am Donnschtig-Jass das Duell zwischen den Gemeinden Neckertal und Schönengrund ausgetragen.

43 Fans starteten am Mittag in Mogelsberg zur Reise ins solothurnische Grenchen, um ihre Jasser zu unterstützen. Bild: Urs M. Hemm

Der Empfang in Grenchen war herzlich, das Wetter herrlich, der Marktplatz für die Sendung am Abend perfekt vorbereitet. Nach den Proben sassen Neckertaler und Schönengründler am selben Tisch, tranken Bier und Wein.

«Wer am Ende gewinnt spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, wir sitzen hier zusammen und haben eine gute Zeit miteinander», ist allenthalben zu hören.

Die Neckertaler Dominik Raschle (zweiter von links) und Benjamin Schweizer (vierter von links) bei den Proben am Nachmittag. Bild: Urs M. Hemm

Führung in der letzten Runde vergeben

Vor der Sendung werden zuerst die anwesenden rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Sendung vorbereitet: Nicht aufstehen, nicht herumlaufen, dann müsst ihr klatschen. Als dann die Moderatoren Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Schiedsrichterin Sonia Kälin die Bühne betreten, ist keine Aufforderung zum Applaudieren mehr nötig.

Der Einmarsch der Delegationen wurde von rund 2500 Zuschauern auf dem Marktplatz in Grenchen bejubelt. Bild: Urs M. Hemm

In den ersten Runden legen die Neckertaler vor und gehen mit über 20 Punkten in Führung. In der letzten Runde jedoch, geben die Neckertaler die Führung aus der Hand und Schönengrund gewinnt mit 118 zu 89 Differenzpunkten.

Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild genoss sichtlich den Anlass inmitten der Fans. Bild: Urs M. Hemm

Für die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild ist das kein Problem: «Es ist ein Spiel und wir hatten die Möglichkeit, uns der Schweiz zu präsentieren», sagt sie. Melanie Anon, OK-Präsidentin für den Donnschtig-Jass in Mogelsberg, findet es schade, dass die Sendung nicht in Mogelsberg stattfindet. «Jetzt freuen wir uns aber alle nach Schönengrund zu gehen und den Schönengründlern die Daumen zu drücken.