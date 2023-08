Ennetbühl Schwyzerörgeli am Irish Open Air Toggenburg: Dieses Jahr bietet das Festival einen speziellen Auftritt Am kommenden Wochenende wird in Ennetbühl wieder auf irische Art gefeiert. Zusammen mit Simon Lüthi öffnen die Veranstalter aber ein Fenster für die kulturelle Vielfalt

2022 besuchten circa 5000 Leute das Irish Open Air in Ennetbühl. Bild: Andrea Tina Stalder

Es war 2008, als das erste Irish Open Air in Ennetbühl über die Bühne ging. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher kamen damals trotz des wechselhaften Wetters auf das Gelände, um die irische und keltische Musik von sieben Bands geniessen zu können.

Am kommenden Wochenende wird das Festival nun zum 13. Mal stattfinden. Und mittlerweile ist das Irish Open Air Toggenburg mit rund 15 Acts um einiges grösser geworden.

Verregnete Vorbereitungen

«Letztes Jahr hatten wir etwa 5000 Besucherinnen und Besucher über die zwei Tage verteilt», sagt Sarah Bösch, Marketingverantwortliche des Irish Open Air Toggenburg. Dieses Jahr erwarte man etwa dieselbe Anzahl.

Sarah Bösch, Marketingverantwortliche Irish Open Air. Bild: Christiana Sutter

«Die meisten Personen entscheiden spontan, ob sie dem Open Air einen Besuch abstatten», so Bösch. Deswegen könne sie zurzeit noch keine genauen Angaben dazu machen. «Aber das Wetter am Wochenende spielt uns in die Karten.»

Nur während der Vorbereitungen und der Aufbauarbeiten war das Wetter nicht gnädig. In den letzten zwei Wochen arbeiteten die freiwilligen Helferinnen und Helfer zuerst während einer Hitzewelle und seit dem Wochenende nun während Starkregen. «Wir können uns aber überhaupt nicht beschweren», so Bösch. Bisher sei trotzdem alles recht gut gegangen.

Eine Aufbauphase von fast drei Wochen ist verglichen mit anderen Festivals lang. «Bei uns basiert aber fast alles auf Freiwilligenarbeit und die meisten sind berufstätig», sagt Bösch, die den Helfenden ein grosses Dankeschön ausspricht. Viele können nur nachmittags, abends oder am Wochenende bei den Vorbereitungen helfen. Daher brauche es diese Vorbereitungszeit.

25 Bilder 25 Bilder Bilder: Andrea Tina Stalder

Verbindung von Schweizer und irischer Musik

Viel Neues werde es laut Bösch dieses Jahr nicht geben. «Letztes Jahr haben wir uns ein neues Pub gekauft und das runde Zelt neu eingeführt.» Beides sei sehr gut angekommen und werde dieses Jahr wieder auf dem Gelände vorzufinden sein.

Speziell sei dieses Jahr aber einer der Auftritte: jener von Musiker Simon Lüthi am Freitag und Samstagabend. Der Ebnat-Kappler ist bekannter Tänzer und Jodler und gehört zu den besten Schwyzerörgeli-Spielern der Schweiz.

Der Musiker Simon Lüthi hat in einem neuen Projekt Schweizer Folklore mit irischer Musik verbunden und tritt exklusiv am Irish Open Air auf. Bild: Ruedi Roth

Er hat sich dazu bereit erklärt, am Irish Open Air aufzutreten und seine Musik zum Besten zu geben. Um aber dem Thema des Festivals treu zu bleiben, hat er die Schweizer Folklore mit der irischen Musik in einem Projekt vereint. «So wollen wir ein Fenster für kulturelle Vielfalt öffnen», so Bösch.

Die Vorfreude auf das Wochenende steigt bei den Organisatoren schon stark. Einem erfolgreichen Open Air stehe nun nichts mehr im Wege.