Ennetbühl Neue Brücke über die Luteren ist ein Bauwerk ohne Schnörkeleien Das Projekt der neuen Strassenbrücke über die Luteren bei Ennetbühl ist öffentlich aufgelegt. Vorgesehen ist, dass das Projekt ab April 2023 umgesetzt wird.

Die Markierungen zeigen, wo die Strasse zur neuen Luteren-Brücke durchgehen wird. Die heutige Brücke soll abgebrochen werden. Bild: Sabine Camedda

Die neue Brücke über die Luteren bei Ennetbühl nimmt Gestalt an. Wie die Pläne zeigen, die noch bis Mitte Oktober auf der Gemeindeverwaltung in Nesslau zur öffentlichen Einsicht aufliegen, wird die neue Brücke südlich neben der heute bestehenden gebaut. Vorgesehen ist ein funktionelles Bauwerk ohne Schnörkeleien. Der neue Übergang wird 100 Meter lang sein und an der höchsten Stelle 24 Meter über die Sohle der Luteren ragen.

Radweg ist nicht geplant, bleibt aber als Option offen

Über die Brücke, für welche die Gewichtsbeschränkung von 38 Tonnen wegfällt, wird zukünftig nicht nur der Strassenverkehr zweispurig geführt werden, auf der Südseite wird ein zwei Meter breiter Gehweg erstellt. Wie die Planer ausführen, wird derzeit auf die zusätzliche Erstellung eines Radwegs verzichtet. Dies vor allem, weil auf der Schwägalpstrasse derzeit keine Radroute signalisiert ist. Der Gehweg sei aber so gestaltet, dass später ein Teil davon auch als Radweg genutzt werden könnte. Weil die neue Brücke neben der heutigen zu stehen kommt, muss die Strassenführung auf einer Länge von rund 400 Metern angepasst werden. Das ganze Projekt soll 6,6 Millionen Franken kosten. Davon fallen rund 450'000 Franken auf die Gemeinde Nesslau.

Aus den Plänen geht hervor, dass in einer ersten Bauphase, die im April 2023 starten soll, die neue Brücke erstellt wird. Dafür müssen provisorische Zugangsstrassen erstellt und eine Rodung von Wald vorgenommen werden. Ist die Brücke gebaut, werden die Anpassungen der Strasse auf der Seite Ennetbühl und Schwägalp vorgenommen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 2024. Während dieser Zeit wird teilweise ein Lichtsignal für die Verkehrsregelung eingesetzt, ausserdem wird die Postautohaltestelle Gillsäge vorübergehend verschoben.

Die alte Brücke wird abgerissen

In der letzten Bauphase wird die bestehende, 120 Jahre alte Brücke rückgebaut. An ihrer Stelle wird der Wald aufgeforstet, als Realersatz für die Rodungen, die für die neue Brücke notwendig sind.

In den Diskussionen um diese Vorlage im Kantonsrat wurde die Frage nach der Schutzwürdigkeit dieser alten Brücke aufgeworfen. Sowohl das kantonale Baudepartement als auch die Standortgemeinde Nesslau wussten nichts davon. Ein Gutachten, das nach der ersten Lesung in Auftrag gegeben wurde, wies die Brücke jedoch als schutzwürdig aus und stützte den Vorschlag der Grünen, die Brücke für den Fuss- und Veloverkehr zu erhalten. Die Mehrheit des Kantonsrats sah in der Aprilsession von diesem Ansinnen aber ab.