Dieser Zeitung gegenüber nannte die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil im November einen jährlichen Stromverbrauch von bis zu 25'000 Kilowattstunden für alle vier geplanten Ortseingangstafeln. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von fünf Haushalten. Die Zahl erscheint hoch, ist aber möglich. Denn bei Tageslicht müssen die Tafeln bedeutend heller als etwa ein Handydisplay betrieben werden, damit sie in der Sonne leicht lesbar bleiben – bis um den Faktor 10 heller. Auch wenn mit Helligkeitssensoren die Leuchtkraft dem Umgebungslicht angepasst wird: Sind die Tafeln wie geplant 16 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, in Betrieb, kommt einiges an Energieverbrauch zusammen. (ser)