Energie Weil Hausbesitzer ihre Energie selber produzieren wollen: «Energietal Toggenburg» erlebt einen Boom Der Förderverein Energietal Toggenburg treibt den Ausstieg aus fossiler Energie voran. Ein Aufkleber soll Geschäften das Lichterlöschen erleichtern.

Christoph Kauz, Geschäftsleiter Energietal Toggenburg, informierte über die Aktivitäten des Fördervereins. Bild: Beat Lanzendorfer

«Heute herrscht eine grosse Nachfrage danach, eigenen Strom zu produzieren.» Dies sagte am Montagabend Patrizia Egloff, Präsidentin Energietal Toggenburg. Der Förderverein lud zum jährlich stattfindenden «Dankeschönanlass», zu dem jeweils alle Mitglieder, die Gewerbepartner sowie Sponsorinnen und Sponsoren eingeladen sind. Zusammen mit Geschäftsleiter Christoph Kauz erklärte sie den rund 70 Gästen, mit welchen Aktivitäten Energietal Toggenburg in diesem Jahr unterwegs war, und was in naher Zukunft geplant ist.

Gastgeberort war der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Dessen Geschäftsführer, Claudio Bianculli, stellte das Unternehmen vor, das längst nicht mehr nur Entsorger von Abfällen ist. Der ZAB erbringt auch Dienstleitungen in Bereichen der Stromversorgung oder der Lieferung von Fernwärme.

Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie

Eines der Hauptanliegen von Energietal Toggenburg sei gemäss Egloff die Menschen für den Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie zu sensibilisieren. «Dabei ist es vielen Besitzern von Eigenheimen mittlerweile ein Bedürfnis, erneuerbare Energie nicht nur zu beziehen, sondern sie auch selber produzieren zu können», sagte Egloff.

Viele würden sich mit der Frage beschäftigen: Wie wird mein Haus zum eigenen Kraftwerk? Dies könne mit der Installation einer Wärmepumpe, einer Holzschnitzelheizung oder einer Photovoltaikanlage erfolgen. Module zur Erzeugung von Solarstrom werden längst nicht mehr ausschliesslich auf dem Dach installiert. Sie können auch an der Hausfassade angebracht werden.

Laut Patrizia Egloff sei seit 2019 eine erhöhte Nachfrage an Beratungen feststellbar. «In diesem Jahr ist die Nachfrage sogar noch gestiegen und hat sich zu einem eigentlichen Boom entwickelt.» Die Energiekrise und der damit einhergehende Strompreisanstieg ab nächstem Jahr dürften den Trend noch verstärkt haben.

Energiesparaktion mit Aufkleber

Das Energietal Toggenburg hat verschiedene Tipps zusammengestellt, wie Energie sparsam eingesetzt werden kann. Eine davon ist, in den Nachtstunden die Beleuchtung der Leuchtreklamen oder Schaufenster zu dimmen oder gänzlich auszuschalten.

Damit aber fälschlicherweise nicht der Eindruck entsteht, das Geschäft sei dauerhaft geschlossen, hat das Energietal Toggenburg einen Kleber mit der Aufschrift «Ladenschluss – Licht aus! Wir machen mit beim Energiesparen» erstellt. Dieser wurde an die Gewerbe- und Industriebetriebe verschickt. Weitere können beim Energietal Toggenburg bezogen werden.