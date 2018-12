Ende nach fünf Generationen In Bütschwil geht eine seit 1864 andauernde Familientradition zu Ende. Der Name Fust Bauunternehmung AG bleibt allerdings bestehen, wenn Hanspeter Fust in wenigen Wochen den dritten Lebensabschnitt antreten wird. Beat Lanzendorfer

Hanspeter Fust. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Geschichte der Fust Bauunternehmung AG Bütschwil beginnt 1854, als Peter Alois Fust an der Landstrasse ein Steinmetzgeschäft eröffnet. 60 Jahre später führt Johann Peter Fust das Geschäft.

Der eigentliche Aufschwung erfolgt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Einsetzen des Wirtschaftsbooms. Der Bausektor profitiert ebenfalls. Hans Fust, der Vater von Hanspeter, beschäftigt in jener Zeit zwischen 50 und 60 Mitarbeitende.

1981, im Alter von 70 Jahren übergibt er den Betrieb seinem Sohn Hanspeter. 37 Jahre später geht nun Hanspeter Fust in den Ruhestand. Weil keiner seiner fünf Söhne in seine Fussstapfen treten wollte, begann er vor einiger Zeit nach Lösungen zu suchen.

Eines der ältesten Bauunternehmen der Region

Die Frage, ob er enttäuscht sei, dass keiner seiner fünf Söhne in den Familienbetrieb eingestiegen sei, hat er erwartet.

«Sicherlich wäre es schön gewesen. Bei allen fünf war aber ziemlich schnell ersichtlich, dass ihre Interessen woanders liegen. Denn ein Geschäft unter Zwang führen zu müssen, ist zum Vornherein zum Scheitern verurteilt.»

Mit einigem Stolz erwähnt Hanspeter Fust, dass der Betrieb, mittlerweile 164-jährig, zu den ältesten Bauunternehmungen der Region gehört. Wichtiger als der Fortbestand als Familienbetrieb war ihm aber die Zukunft seiner rund 40 Mitarbeitenden.

Trotz anderer Interessenten hat er vor vier Jahren das Geschäft an die E. Weber AG Wattwil verkauft. «Ueli Weber und ich verfolgen die gleiche Firmenphilosophie, zudem pflegten unsere Väter bereits freundschaftliche Kontakte. Kommt hinzu, dass unser Maschinenpark bereits in Wattwil gewartet worden ist und die beiden Firmen in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften tätig waren.»

Und so ganz nebenbei schliesst sich ein weiterer Kreis, hat doch Ueli Weber einst bei Hanspeter Fust die Lehre als Maurer absolviert.

Das Reisen soll in Zukunft nicht zu kurz kommen

Hanspeter Fust begann seine berufliche Ausbildung 1967 im elterlichen Betrieb. Nach der Maurerlehre und einem Praktikum in einem Architekturbüro absolvierte er die Bauschule in Aarau und die Baumeisterausbildung in Sursee, wo er 1981 das Baumeisterdiplom erwarb.

Der 67-jährige Hanspeter Fust bleibt auch im Ruhestand nicht untätig. Er, der noch gerne etwas von der Welt sehen möchte, hat sich verschiedene Destinationen aus nah und fern zum Ziel gesetzt. Dabei erwähnt er unter anderem Asien, Alaska sowie Südamerika.

Der Geschäftssitz bleibt in Bütschwil

Auch nach dem definitiven Rückzug von Hanspeter Fust aus dem Geschäftsleben bleibt der Sitz der Fust Bauunternehmung AG weiterhin an der Ottilienstrasse in Bütschwil. Geleitet wird dieser von Marco Thaddey und Stefan Sennhauser.

Mit Hanspeter Fust wird Ende Jahr auch Schwester Loni Fust in den Ruhestand übertreten. Sie führte über mehr als 50 Jahre das Sekretariat der Fust Bauunternehmung AG und war wie schon dem Vater auch Hanspeter eine wichtige Stütze.