EINWEIHUNG «Das ist nicht alltäglich»: So feierte Libingen das neue Schulhaus Im Mosliger Dorf Libingen ist das neue Schulhaus eingeweiht worden. Und das, obwohl das Einzugsgebiet keine 500 Personen umspannt. Ein Augenschein.

Auf einem der zahlreichen Rundgänge konnte am Wochenende das neue Libinger Schulhaus begutachtet werden. Bild: Christoph Heer

«Hinter uns liegt ein langer und zuweilen beschwerlicher Weg. Doch seit den Sommerferien läuft der Schulbetrieb, obwohl noch immer eine rege Bautätigkeit herrscht.» Das sagte Schulratspräsident Max Gmür am Samstagvormittag bei der Einweihung des neuen Schulhauses Libingen. Er sprach damit die Umgebungsarbeiten am Fussballplatz, dem Spielplatz und das voraussichtlich zum Dorfplatz werdende Areal vor dem Mehrzweckgebäude an.

Die Frage aber ist: Braucht Libingen mit seinen nicht einmal 500 Bewohnenden wirklich ein neues Schulhaus? Es wären einfachere Lösungen wie die Schulhausschliessung oder eine Renovation möglich gewesen. «Für uns war von Anfang an klar, dass ein Neubau ehrlicher ist. Zudem können wir so ein Zeichen setzen und unseren Nachkommen etwas Unbezahlbares hinterlassen. Für mich wirkt es jetzt schon wie ein harmonisches Ganzes, wenn wir die Kirche, das Mehrzweckgebäude und die neue Schule betrachten», sagte Max Gmür am Samstagmorgen zu den mehreren Dutzend Einwohnern, welche sich für die offizielle Einweihung des neuen Libinger Schulhaus versammelt hatten.

Die guten Wünsche für das neue Schulhaus steigen zum Himmel. Bild: Christoph Heer

Was die Anwesenden sagten

Der Schulratspräsident lobte die technische Maschinerie. Und weiter: «Aber auch im ästhetischen Sinne wurde etwas Besonderes erschaffen.» Viele Dankesworte wurden gesprochen und Schulkinder sangen das leicht angepasste Libinger Lied, bevor sie ihre Ballone in Richtung Himmel entsandten.

Für Gemeindepräsident Renato Truniger war es ebenfalls ein besonderer Tag. «Das, was wir heute feiern, ist nicht alltäglich. Ein neues Schulhaus für das Einzugsgebiet von rund 450 Einwohnern ist nur deshalb möglich, weil wir alle am gleichen Strick gezogen und bestehende Synergien genutzt haben.»

Der Schlüssel für das neue Schulhaus ist nun auch ganz offiziell übergeben. Bild: Christoph Heer

Nach den ersten Rundgängen waren sich die Besucher einig. «Helle Räume und edel verbaute Materialien», sagte ein älterer Herr. Seine Begleiterin ergänzte, dass sie hier gerne noch einmal die Schulbank drücken würde.

Die Feierlichkeiten fanden über das ganze Wochenende verteilt statt. Dazu gehörten Zirkusaufführungen der hiesigen Schulkinder unter Anleitung des Circus Balloni, musikalische Umrahmungen, Festwirtschaft, Spiele und zahlreiche Rundgänge durch die Räume des neuen Schulhauses.