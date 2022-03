Einskunstlauf «Wil on Ice» – Eiskunstlauf ohne Richter und Punkte Hunderte Zuschauer verfolgen am Freitagabend das Schaulaufen in der Eishalle Sportpark Bergholz. Ein entspanntes Erlebnis für die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, denn normalerweise werden ihre Kürprogramme bewertet.

Wiler Eiskunstlauftalente beweisen ihr Können am «Wil on Ice». Bild: Christoph Heer

«Wil on Ice», eine Eiskunstlaufshow ohne Bewertungen. Dennoch hatten sich die Teilnehmenden akribisch auf ihre Auftritte vorbereitet. Mehrere hundert Zuschauer, die meisten davon Verwandte und Bekannte der Protagonisten, verfolgen die Showküren im Scheinwerferlicht. Nicht alle Läuferinnen und Läufer mögen diese Art der Eisbeleuchtung, weiss Sandra Schittli, Präsidentin des Eislaufclubs Wil. «Es kam schon vor, dass eine Läuferin deswegen kaum keinen Sprung stehen konnte.»

Annalena Bucheli (15) aus Wil. Bild: Christoph Heer

Keine Probleme damit hat Annalena Bucheli (15). Ich bin mit meiner Kür sehr zufrieden», sagt die Wilerin. Sie steht seit rund zehn Jahren auf den Kufen und betreibt Eiskunstlauf als Hobby. «Es muss nicht immer Leistungssport sein. Mich fasziniert die Vielfalt des Sports, insbesondere die Sprünge, die haben es mir angetan.»

Alle Hände voll zu tun haben Sandra Schittli und ihr Team im Vor- und Hintergrund. «Nach so langer Zeit wieder einmal ‹Wil on Ice›, super.» Gleich empfindet Sabine Pfeifer. Sie ist zuständig für den Trainingsbetrieb und behält ihre eigenen Töchter an diesem Abend genau im Auge.

Viele der Teilnehmenden haben in ihren Kategorien schon etliche Erfolge gefeiert. Ob Carla Scherrer, Emilia Bucheli, Mia-Monalisa Langer, Kaja Burghard, Seraina Kramer – Breitensport auf beachtlichem Niveau.