Neue Saison für «Kultur in Mogelsberg»: Einmal mehr Bühne frei im «Rössli»

Die Wurzeln von KIM reichen bis in die 80er-Jarhe zurück. Die Gründungsmitglieder der Genossenschaft Rössli Mogelsberg wollten damals im Gasthof neben Kulinarischem auch Kulturelles anbieten. Also legten sie, wie der Internetseite von KIM zu entnehmen ist, ein ehrgeiziges Programm vor. «Sie blieben nicht lange allein. Denn andere Kulturinteressierte kamen auch auf den Geschmack, auf dem Land modernes Kleintheater, aufwendige Konzerte oder Lesungen anzubieten», heisst es in der Vereinschronik.

Die kleine Gruppe aus Mogelsberg habe sich daher bald gezwungen gesehen, ihren Kulturbetrieb aufzugeben. Denn neben dem Gastro- und Hotelbetrieb habe man kaum mehr die Kräfte für dessen Organisation aufbringen können.

Viele treue Kulturgäste aus dem Dorf waren nicht bereit, das Ende einfach so hinzunehmen. 1985 gründeten sie daher den Verein «Kultur in Mogelsberg (KIM)». Die Anfangsjahre seien hart gewesen, aber dann ging es stetig aufwärts, auch wenn es ab und zu Enttäuschungen gegeben habe. Ein Beispiel hierfür: Der Sänger Michael von der Heide kam einst ins «Rössli», doch niemand interessierte sich für ihn.

Vor allem aber blickt das KIM-Team auf viele Erfolge zurück: Duo Fischbach, La Lupa, Franz Hohler, Blues Max und das Pfannestil Chammer Sexdeet waren in Mogelsberg , lange bevor die grosse Öffentlichkeit sie kannte, und all diese Veranstaltungen begeisterten das Publikum sehr.

Wer KIM-Mitglied werden und unter anderem von vergünstigten Ticketpreisen profitieren möchte, kann sich im Internet unter www.kultur-mogelsberg.ch anmelden. Das Angebot von KIM umfasst Blues, Rock, Ethno, Worldmusic und Kabarett. Gespielt wird in fast allen Fällen im «Rössli» – im urchigen Saal mit den knarrenden Bodenbrettern, drei Stockwerke über dem Mogelsberger Dorfplatz. (aru)