Kolumne Einkaufen während der Coronakrise: Was gehört zum täglichen Bedarf? Was tun, wenn man dringend Mäusefallen braucht, diese aber offenbar nicht zum täglichen Bedarf gehören?

Maus, Feldmaus, FEldmaus Bernd Stuhlmann

Diese Geschichte beginnt in längst vergangener Zeit. Es war eine Zeit, als man noch fröhlich posten ging, gerade was einem der Kühlschrank oder andere Umstände auftrugen. Der Umstand zu meinem Vorhaben schien dringend.

Die Hausmäuse feierten jede Nacht ein Rumpelfest zwischen den Wänden und wenn sie ganz in Festlaune kamen, hielten sie sich übermütig im Abfallkübel unter dem Schüttstein in der Küche auf. Das Törlein ist zwar zu, die Spuren am Morgen aber verraten mehr als man gerne sehen will. Nun waren die Mäusefallen allesamt nach manchem nächtlichen Einsatz den Winter über verbraucht.

Die Mäusefallen gehen vergessen

Darum stieg ich ins Auto und fuhr zum Laden wo es nebst Gemüse, Mehl, Getränken auch Werkzeuge, Pflanzen oder Mäusefallen gab. Ich nahm mir Zeit, noch drei Kilo Mehl, dachte ich mir, wo doch seit Tagen aufgefordert wird, sich einen Notvorrat anzulegen. Warum nicht noch zwei Flaschen Wein, noch einen Pack WC-Papier? Meine Hände waren übervoll, schnell bezahlen, verladen, zu Hause wieder ausladen und – oh, die Mäusefallen vergessen. Kein Problem dachte ich mir, am Montag ist wieder ein Tag.

Am Montag war ein seltsamer Tag. Der grösste Teil des Ladens war mit schwarzer Folie abgetrennt. Das Verkaufspersonal schaute äusserst verwirrt, als ich bat, man möge mir doch bitte hinter dem Verschlag eine Mäusefalle holen. «Alles wird registriert mit der Kasse, Busse, Polizei», wurde gezischt. Niemand hatte Gehör für mein Anliegen, nicht mal ein verständnisvolles Lächeln für meine Not. «Ein täglicher Bedarf», heulte ich auf; und in meiner Erinnerung heulte auch das Ladenpersonal auf und ich torkelte rückwärts mit erhobenen Händen aus der Ladentür.

Hausmäuse sollten nicht zuhause bleiben

Am Abend dann hörte ich die Nachricht in allen Medien. Sie wird bis heute mehrmals täglich wiederholt. Sie heisst: «Bleiben sie zu Hause». Und so tun es meine Mäuse folgsam auch. Obwohl es Frühling ist, sie bleiben zu Hause, sogar im Hause. Darum hätte ich eine inständige Bitte für ein nächstes Mal: Es sollte besser definiert werden, was zum täglichen Bedarf gehört – und es sollte unbedingt angefügt werden.

«Bleiben sie zu Hause, ausser sie sind eine Hausmaus, dann gehören sie raus!»