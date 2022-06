Einheitsgemeinde Neuorganisation der Gemeinde Kirchberg: Das plant der Gemeinderat der einwohnerstärksten Gemeinde des Toggenburgs In Kirchberg sollen die Schulräte durch eine Bildungskommission ersetzt werden. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung im Herbst.

In der Gemeinde Kirchberg, hier das Eichbüel-Schulhaus in Bazenheid, soll der Schulrat durch eine Bildungskommission ersetzt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Rückblende: Im August 2019 wiesen die Stimmberechtigten der Gemeinde Kirchberg den Nachtrag zur Gemeindeordnung zurück. Dieser hätte unter anderem die Voraussetzung für die Reorganisation der Schule geschaffen.

Daraufhin erhielt der Kirchberger Gemeinderat den Auftrag, bis im Jahr 2022 unter Einbezug der Bevölkerung eine neue Vorlage zur Gemeindeorganisation auszuarbeiten.

Drei Vorschläge standen zur Auswahl

In mehreren Informationsveranstaltungen – online und physisch – konnte sich die Bevölkerung einbringen. Zuletzt am 27. Januar dieses Jahres, als der Gemeinderat zwei Vorschläge der zukünftigen Führungs- und Behördenstruktur präsentierte.

Beim einen würde der Schulrat bestehen bleiben, der andere sähe eine Bildungskommission vor. An jenem Abend wurde von den drei Parteipräsidenten Stefan Diener (SP), Linus Thalmann (SVP) und Simon Rutz (Die Mitte) ein weiteres Modell ins Spiel gebracht.

Sie schlugen ein Ressortsystem vor, das unter anderem ein Gemeindepräsidium im Teilpensum und eine Teilprofessionalisierung der Gemeinderäte vorsieht.

Umfrage favorisiert Bildungskommission

In der noch am 27. Januar durchgeführten Umfrage wurde die Variante mit einer Bildungskommission favorisiert. In der Folge führte die Gemeinde ein Mitwirkungsverfahren durch und suchte anschliessend mit den drei Ortsparteien, welche einen Vorschlag eingereicht hatten, das Gespräch. Insgesamt gingen vier Rückmeldungen ein.

In einer weiteren Informationsveranstaltung vom Mittwochabend hat der Gemeinderat die Arbeit der vergangenen zweieinhalb Jahre zusammengefasst. Schwerpunktmässig kann bilanziert werden: Der Gemeinderat soll weiterhin aus neun Mitgliedern bestehen, wobei eine Variante Teilprofessionalisierung durchaus denkbar ist.

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Schulrat hingegen soll durch eine Bildungskommission ersetzt werden. Dazu Gemeindepräsident Roman Habrik:

«Die Variante mit der Bildungskommission ist von der Bevölkerung breit abgestützt und akzeptiert.»

Die Meinung der Parteipräsidenten

Am Ende der von Fachberater Roger Sonderegger geführten Podiumsdiskussion oblag es den Parteipräsidenten, ein kurzes Statement abzugeben, in welche Richtung es gehen soll.

«Alle, die sich heute geäussert haben, haben einen Drang nach klarer Struktur. Wenn wir das jetzt umsetzen können, sind wir alle zufrieden», sagte Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg.

Für Linus Thalmann, Präsident der SVP-Ortspartei, müsse der vom Gemeinde- und Schulrat ausgearbeitete Vorschlag jetzt zur Abstimmung kommen. «Wir müssen nun vorwärtskommen. Deshalb ist die Gemeindebehörde gefordert. Sie soll ihre Variante bis zur Abstimmung so verkaufen, dass sie mehrheitsfähig ist und die Wählerinnen und Wähler anspricht.»

Für Pascal Nägeli von der Mitte ist die Kommunikation wichtig: «Die Schul- und Gemeindereform geht in die richtige Richtung. Nun muss man den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern aufzeigen, was in den letzten Monaten erarbeitet wurde und wie der Prozess weitergeht, er ist nämlich noch nicht fertig.»

Ähnlich sieht es Simon Seelhofer, der Präsident der Kirchberger FDP: «Das jetzige Projekt mit der Bildungskommission ist der richtige Schritt. Es ist wichtig, dass wir den Vorschlag umsetzen. Eine Justierung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen.»

Das weitere Vorgehen

Der Gemeinderat wird die am Mittwoch eingebrachten neuen Argumente im August überprüfen. Dabei nimmt er Rücksprache mit dem Schulrat, sollte sich etwas Grundlegendes verändern. Anschliessend wird er eine definitive Vorlage vorlegen.

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten, wobei der Termin der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 9. September nicht eingehalten werden kann. Roman Habrik geht davon aus, dass über die neue Gemeindeorganisation im November abgestimmt werden kann.

Auslöser der noch in diesem Jahr zur Abstimmung kommenden Gemeindereform war die Bildung der Einheitsgemeinde, die am 1. Januar 2017 in Kraft trat. Nach ersten Erfahrungen wurde festgestellt, dass die Organisation der Einheitsgemeinde hinterfragt und wo nötig neu aufgestellt werden muss.