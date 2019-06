Die Einwohner von Neckertal wanderten einen halben Tag entlang der Gemeindegrenze 43 Kilometer lang sind die Grenzen der Gemeinde Neckertal. Am Samstag fand zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Gemeinde eine Grenzwanderung statt. Michael Hug

Die Biberübergabe fand auf dem Wolfensberg statt. (Bild: Michael Hug)

Vor zehn Jahren wurde die fusionierte Gemeinde Neckertal aus der Taufe gehoben. Derweil sich die neue Gemeinde fit machte für die Zukunft, wanderten ihre Einwohner in einem Tag den neuen Grenzen nach.

Der Start war um fünf Uhr morgens in Brunnadern

Zum Jubiläum der zehnjährigen Gemeinde wurde diese Wanderung am Samstag wiederholt. Zwölf Stunden dauerte die Wanderung entlang der 43 Kilometer langen Grenze.

Kurz vor dem Mittagessen kamen die Wanderinnen und Wanderer auf dem Wolfensberg an, dem östlichsten Punkt der Gemeinde Neckertal. Im Hotel Wolfensberg gab es ein spätes Frühstück für die Wandergruppe, die am Morgen um fünf Uhr in Brunnadern gestartet war.

Degersheimer Biber als Belohnung

Degersheims Gemeindepräsidentin überreichte am Berührungspunkt der beiden Gemeinden den sportlichen und regenfesten Neckertalern, darunter auch Gemeindepräsidentin Vreni Wild, einen Degersheimer Biber als Belohnung für die lange Etappe.