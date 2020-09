Eine reiflich überlegte Kandidatur: Michaela Näf stellt sich in Wildhaus-St.Johann zur Wahl fürs Schulpräsidium Die 39-jährige Kauffrau möchte einen kritische Blick von aussen sowie die Erfahrung als zweifache Mutter in das Amt einbringen. Das System mit kleinen Klassen, dem Einbezug von Klassenassistentinnen und der Beschulung von lernschwächeren Kindern sieht sie als grossen Vorteil.

Michaela Näf ist Mutter von zwei Buben und besuchte einst die Oberstufe in Wildhaus. Bild: Adi Lippuner

Eine gute Schulbildung für alle Kinder der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann ist für Michaela Näf eine Herzensangelegenheit. Als Mutter von Andy (10) und Sandro (8) ist sie nahe am Schulgeschehen.

«Ich erlebe ein motiviertes und professionelles Lehrerteam, wobei sich meine Erfahrungen auf Wildhaus beschränken, da unsere beiden Buben da die dritte und fünfte Klasse besuchen.» Sie sehe das System mit kleinen Klassen, dem Einbezug von Klassenassistentinnen und der Beschulung von lernschwächeren Kindern in der Gemeinde als grossen Vorteil.

Die 39-jährige Kauffrau ist seit 2007 mit Daniel Näf verheiratet, «ein Paar sind wir aber schon seit 1999,» ist bei einem Besuch im Eigenheim in der Nähe der Wildhauser Passhöhe zu erfahren. «Bezüglich Kinderwunsch waren wir uns einig und sind glücklich, dass wir zwei gesunde Buben haben», so die sichtlich zufriedene Mutter und in Teilzeit arbeitende Berufsfrau.

Ihr 60-Prozent-Pensum im Bereich Marketing und Verkauf bei einem CNC-Maschinenhersteller in der Wohngemeinde lasse sich gut mit einem öffentlichen Amt kombinieren, ist Michaela Näf überzeugt.

Politisch vielseitig interessiert

Ob als Helferin bei einem Vereinsanlass, als Mitorganisatorin des Wildhauser Schülerskirennens oder als Aktuarin in einer überparteilichen Kommission: Einsätze im Dienste der Allgemeinheit sind der Kandidatin für das Schulratspräsidium nicht fremd.

«Ich engagiere mich sehr gerne aktiv im Dorf und insbesondere im Bereich der Schule möchte ich gerne mitgestalten und mithelfen.»

Die Kandidatur habe sie sich reiflich überlegt und das Ganze auch mit Ehemann Daniel besprochen. «Wir beide sind ein gut eingespieltes Team, arbeiten beide Teilzeit und organisieren uns mit der Kinderbetreuung und den Arbeiten im und ums Haus,» so Michaela Näf.

Entstanden sei die Idee, als sie vom Rücktritt der amtierenden Schulratspräsidentin gelesen habe. «Auf der Freienalp, unserem Rückzugsort für die ganze Familie, haben Daniel und ich lange über eine Kandidatur gesprochen.

Der kritische Blick von aussen, die Erfahrung als Eltern aber auch die Devise, nicht nur zuschauen, sondern mitgestalten und Verantwortung übernehmen, sind Gründe für die Kandidatur.»

Von der Linthebene ins Toggenburg

Die ersten Schul- und Kinderjahre verbrachte Michaela Näf in Kaltbrunn, bereits ab der Oberstufe wurde aber die Schule in Wildhaus besucht. Die Verwaltungslehre bei der damals noch eigenständigen Gemeinde Krinau brachte der jungen Frau Einblick in ganz verschiedene Bereiche.

Als stellvertretende Steuersekretärin bei der Gemeinde Sennwald konnte sie dann ihre Vorliebe für Zahlen vertiefen. Anschliessend folgte der berufliche Schritt ins Fürstentum Liechtenstein, wo sie, nach viermonatigem Aufenthalt mit entsprechender Zusatzausbildung in Amerika, in einem renommierten Anwalt- und Treuhandunternehmen als Assistentin der Geschäftsleitung tätig war.

«Diese zehn Jahre ermöglichten Einblick in eine sonst unbekannte Welt. Ich durfte erfahren, dass es Menschen mit sehr viel Geld gibt, die damit gemeinnützige Projekte unterstützen und zwar ohne Einbezug der Öffentlichkeit.»

Geteiltes Engagement

Leider habe sich die Aufgabe mit einer Vollzeitstelle in der Familienphase nicht vereinbaren lassen. «Damals freuten wir uns sehr, dass der Kinderwunsch in Erfüllung ging, es bedeutete aber auch eine berufliche Veränderung,» blickt Michaela Näf zurück.

Bis die Kinder schulpflichtig wurden, hat sich das Ehepaar das berufliche und familiäre Engagement geteilt. «Heute arbeitet Daniel 80 und ich 60 Prozent und das stimmt so für die ganze Familie.»

Im Sommer steht für die ganze Familie der Aufenthalt auf der Freienalp und in der Badi Unterwasser zuoberst auf dem Programm. Im Winter fahren alle gerne Ski. Michaela Näf sagt:

«Wir haben hier eine wunderbare Landschaft und das geniessen wir.»

Zudem reise die Familie auch gerne. «Letztes Jahr machten wir eine Schweizer Reise, sozusagen von West nach Ost und genossen damit das, was viele unserer Landsleute coronabedingt dieses Jahr auf dem Programm hatten.»

In der Regel seien ihre Wunschferiendestinationen Italien und Süddeutschland, das habe sich im Laufe der Zeit so ergeben. «Aber auch die nähere Umgebung bietet sehr viel und als Tourismusort haben wir eine vielfältige Infrastruktur, die auch von uns Einheimischen genossen werden darf.»