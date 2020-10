Eine neue Stimme für die Natur im Ebnat-Kappler Ökobüro Der Ebnat-Kappler Reto Zingg tritt kürzer. Er übergibt die Leitung seines Ökobüros an die promovierte Biologin Chantal Le Marié. Sie bringt einen grossen Rucksack an Wissen im Bereich Landwirtschaft mit.

Die Firma und die Geschäftsstellen von mehreren Organisationen sind in der Villa Steinen in Ebnat-Kappel beheimatet. Diese soll darum zu einem Haus der Natur werden. Bild: PD

Die Natur liegt Reto Zingg am Herzen. Schon während seiner Tätigkeit als Lehrer realisierte er Projekte wie den Eichweiher in Ebnat-Kappel. Ebenso war er im Rheintal massgeblich an Lebensraumaufwertungen für den Storch beteiligt. Mit einem positiven Resultat: Aktuell brüten dort 130 Storchenpaare.

Nach seiner Pensionierung hat der Naturliebhaber ein Ökobüro gegründet. «Mein Ziel war stets, die Biodiversität zu erhalten und zu fördern», erklärt Reto Zingg. Dies erreichte er mit diversen Projekten in der näheren und weiteren Umgebung. Er plante unter anderem ökologische Aufwertungsmassnahmen auf verschiedenen Flächen – darunter auch als Realersatzflächen beim Bau der Umfahrungsstrassen in der Region – und betreute Vernetzungsprojekte.

«Ich sah meine Rolle stets als Brückenbauer zwischen Landwirtschaft auf der einen und Natur- und Landschaftsschutz auf der anderen Seite.,

Es war ihm ein Anliegen, immer Verständnis für die verschiedenen Interessengruppen aufzubringen. So seien Kompromisse und letztlich gute Lösungen für die Natur entstanden.

Nachfolgerin bringt Wissen über Landwirtschaft mit

Nun hat Reto Zingg sein Ökobüro in neue Hände gegeben. Chantal Le Marié hat die Leitung der Firma, in der drei Personen arbeiten, übernommen. Sie ist studierte Biologin, hat später im Bereich der Agronomie promoviert. Ihren Platz sieht sie beim praktischen Natur- und Umweltschutz.

Ihre Erfahrungen aus der Forschung mit neuen Erfahrungen aus der Praxis verbinden, sei ihre Motivation für den beruflichen Wechsel ins Ökobüro, sagt sie. Ihr Wissen im Bereich Landwirtschaft sieht sie als grossen Vorteil für die Arbeit. «Das Toggenburg ist von der Landwirtschaft geprägt und sie ist gleichzeitig ein essenzieller Wirtschaftszweig», sagt Chantal Le Marié.

Ihr Ansatz ist, die Biodiversität in der Landwirtschaft zu fördern, dies aber mit dem Wissen um deren ökonomische Bedeutung. «Es geht nur miteinander», betont sie. Mit dem Ökobüro möchte sie konkrete Lösungen erarbeiten, wie die politischen Anforderungen in den Betrieben umgesetzt werden können. «Es gibt dafür keine Patentlösungen, jeder Betrieb muss einzeln angeschaut werden», sagt sie.

Villa Steinen soll ein Haus der Natur werden

Chantal Le Marié und ihre beiden Mitarbeiter übernehmen nicht nur die Aufgaben im Ökobüro, sondern engagieren sich auch in den verschiedenen Organisationen. Die Geschäftsstelle der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete (SSVG), der Ala, Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz, und des Vereins Rheintaler Storch sind ebenfalls in der Villa Steinen in Ebnat-Kappel beheimatet.

Für Reto Zingg ist es sinnvoll und wichtig, dass diese Arbeiten weitergeführt werden. Die SSVG beispielsweise besitze und betreue mehr als hundert Hektaren Land in der Umgebung. «Es ist daher nützlich, dass die Geschäftsstelle mittendrin beheimatet ist», sagt Reto Zingg. Er möchte darum aus der Villa Steinen in Ebnat-Kappel ein Haus der Natur machen. Dieses Unterfangen unterstützt Chantal Le Marié vollumfänglich.

Auch wenn Reto Zingg die Fäden nun aus der Hand gibt, er bleibt für seine Nachfolgerin eine geschätzte Auskunftsperson. «Ich habe bei ihr ein gutes Gefühl», sagt er. Reinreden möchte er ihr nicht. «Die junge Generation muss nun selber ihren Weg finden.»