Eine neue Ratsschreiberin für Bütschwil-Ganterschwil Mirjam Stadler wird die neue Ratsschreiberin und Bauverwalterin der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Sie tritt die Nachfolge von Peter Minikus, der demnächst nach Kirchberg wechselt, voraussichtlich im Februar 2019 an. Anina Rütsche

Das Gemeindehaus Bütschwil-Ganterschwil wird schon bald zum neuen Arbeitsort von Mirjam Stadler, die die Nachfolge des scheidenden Ratsschreibers Peter Minikus antritt. (Bild: Anina Rütsche)

Nun steht fest, wer künftig als Ratsschreiberin und Bauverwalterin für die politische Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil tätig sein wird. Es ist die 27-jährige Mirjam Stadler, die in Appenzell wohnt und in Jonschwil aufgewachsen ist. Voraussichtlich Anfang Februar 2019 wird sie ihre neue Stelle antreten, dies als Nachfolgerin von Peter Minikus, der im Dezember in gleicher Funktion nach Kirchberg wechselt.

Fachfrau bringt Erfahrung mit

Mirjam Stadler. (Bild: Anina Rütsche)

Mirjam Stadler leitet seit Dezember 2012 das Front Office und das Betreibungsamt der Gemeinde Jonschwil. Seit 2017 ist sie dort als Stellvertreterin des Ratsschreibers tätig. Von 2012 bis 2015 hat die junge Frau die Gemeindefachschule besucht. Während den vergangenen drei Jahren hat sie zudem die Ausbildung zur diplomierten Rechtsfachfrau HF absolviert, und vor wenigen Monaten konnte sie das Rechtsagentenpatent erwerben. Ihrem neuen Engagement sieht Mirjam Stadler positiv entgegen:

«Der Zeitpunkt für einen nächsten Schritt im Beruf ist ideal, da ich kürzlich meine Weiterbildung abgeschlossen habe und nun bereit bin für eine Veränderung.»

Auch Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, freut sich über den baldigen Neuzugang. «Nachdem wir die Stelle öffentlich ausgeschrieben haben, sind mehrere Bewerbungen eingegangen», sagt er. «Es ist gut, dass wir so schnell eine Lösung finden konnten.»

Zwar werde es voraussichtlich zu einer Vakanzzeit von zwei Monaten kommen, doch hier könne Tamara Oberhänsli einspringen, die als stellvertretende Ratsschreiberin bei der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil tätig ist.

Vorgänger hatte die Stelle 13 Jahre lang inne

Der bisherige Ratsschreiber, Peter Minikus, hat insgesamt 13 Jahre lange im Gemeindehaus in Bütschwil gearbeitet. Ende August, als sein Wechsel nach Kirchberg bekannt wurde, sagte er: «Kirchberg bietet mit der Lage zwischen Wil und dem Toggenburg sowie der Struktur mit vielen Dörfern und Weilern ein sehr spannendes Wirkungsfeld. Besonders motiviert mich die Vielseitigkeit der Aufgaben, welche mich auf der Ratskanzlei erwarten.» Nun freue er sich darauf, sein Wissen und seine Erfahrungen in einer neuen, grösseren Gemeinde einbringen zu können, so Peter Minikus.