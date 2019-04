Eine lange Hausarzt-Karriere in Ebnat-Kappel geht nach 31 Jahren zu Ende Ende Januar ist in Ebnat-Kappel der langjährige Hausarzt Christoph Lanz in Pension gegangen. Er hatte trotz Ärztemangel das Glück, einen Nachfolger zu finden. Seine Frau Béatrice arbeitet vorerst noch in dessen Praxis weiter. Cecilia Hess-Lombriser

Béatrice und Christoph Lanz haben in den 31 Jahren vielen Patientinnen und Patienten die Tür zur Hausarztpraxis in Ebnat-Kappel geöffnet. (Bild: Cecilia Hess-Lombriser)

Mit der Ruhe und Gelassenheit, mit der er während 31 Jahren seinen Patientinnen und Patienten zugehört haben muss, erzählt Christoph Lanz von seiner Zeit als Hausarzt im Toggenburg. Seine Bilanz fällt grundsätzlich kurz aus: «Ich bin dankbar. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass es mich ins Toggenburg geführt hat und ich bin dankbar, dass die Leute zu mir gekommen sind.»

Natürlich habe es in seinem Beruf auch Belastendes gegeben, doch er verspüre nun im neuen Lebensabschnitt eine grosse Zufriedenheit. «Zufriedenheit ist viel mehr als kurzfristige, euphorische Gefühle.» Und: «Wir haben es gut miteinander», sagt er am Wohnzimmertisch und schaut dabei seine Frau Béatrice an.

Praxis modernisiert und digitalisiert

Tatsächlich sind Béatrice und Christoph Lanz fast nur in einem Atemzug zu nennen. Als Akademisch Technische Assistentin, Lehrmeisterin, Ernährungsberaterin und mehr war Béatrice Lanz ihrem Mann in der Praxis eine grosse Stütze. Sie war es, die sich rund um die Praxis und Familie flexibel gezeigt hat. «Zu Beginn stand die Familie im Zentrum und ich betreute unsere zwei Töchter. Später erteilte ich Kindern Stützunterricht in allen Fächern und stieg 2006 in die Praxis ein», erzählt die gebürtige Baslerin, die ihren Dialekt beibehalten hat.

Sie strahlt Unternehmungslust aus, interessiert sich stets für Neues, möchte gerne weiter lernen und erzählt begeistert von der digitalen Umstellung in der Praxis, die sie spannend gefunden und den Umgang damit mit Freude gelernt hat.

Christoph Lanz hört lächelnd zu, während seine Frau sprudelnd erzählt. Er hat die Modernisierung der Praxis mitgemacht, weil es nötig war, doch seine Patientinnen und Patienten standen für ihn immer im Mittelpunkt. Mit der Digitalisierung ging er pragmatisch um.

Von Ärzteschwemme zu Ärztemangel

«Mitte der 80er-Jahre war es schwierig, eine Praxis zu finden; es gab eine Ärzteschwemme», erinnert sich Christoph Lanz. Inzwischen sei dies anders. Seit 20 Jahren herrsche ein Ärztemangel. Er zeigt in einer Fachzeitschrift, dass auf mehreren Seiten Hausärzte gesucht werden. Er selber nahm den Dienst eines Vermittlers in Anspruch, um seine Nachfolge zu regeln. Es sei schwierig gewesen, aber weil er beizeiten mit der Suche angefangen habe, sei es gelungen, den deutschen Arzt Stefan Wanke zu finden.

Bevor er selber 1987 nach Ebnat-Kappel gekommen war, hatten seine Kollegen vor Ort so viele Patienten, dass sie selber einen Arzt suchten, um sich zu entlasten. «Das Haus, in dem wir wohnen, ist 1791 gebaut worden, beherbergte ab 1804 bis auf die 20 Jahre vor meinem Zuzug immer eine Arztpraxis. Ich baute die Räume um und empfing an meinem ersten Arbeitstag im Oktober 1987 vier Patienten», erzählt er schmunzelnd. Das sollte sich jedoch rasch ändern. Bis zuletzt hatte er alle Hände voll zu tun.

Umfassend und ganze Familien behandeln

Christoph Lanz ist in Luzern aufgewachsen und wie seine Frau Béatrice ein Stadtkind. Trotzdem wollten beide aufs Land. Zwei Praxen hätten sie sich angeschaut und sich dann für das Toggenburg entschieden. Hier fühlen sie sich heute zu Hause. Sie waren in Vereinen, er auch im Schulrat. «Ich wollte umfassend und ganzheitlich behandeln; vom Kind bis zur Grossmutter», beschreibt Christoph Lanz seine Vorstellung eines Landarztes, bevor er die Praxis eröffnet hatte.

Genauso ist es dann gekommen, auch wenn es dank der zunehmenden Mobilität zu Verschiebungen gekommen ist. Mit Kindern wird heute eher der Kinderarzt aufgesucht.

Hausbesuche und die Besuche im Alters- und Pflegeheim gehörten bis zuletzt dazu. «Mir hat die Vielseitigkeit in meinem Beruf gefallen. Reihenuntersuchungen waren weniger mein Ding», gesteht er. Er habe auch nicht nur den Fuss gesehen, wenn daran etwas krank war, sondern den ganzen Menschen. «Er konnte auf die Leute eingehen, war zuverlässig und effizient», gibt seine Frau die Sicht des Patienten wieder. «Ich wollte mit angemessenem Aufwand zum Resultat kommen», ergänzt er.

Mehr Genuss, Reisen und Bewegung

Der Patient habe sich grundsätzlich nicht geändert; geändert hätten sich die Technik und der administrative Aufwand und es gebe heute mehr Spezialisten. «Als ich begann, gab es weder das Handy noch den PC.» Mit den Gemeinschaftspraxen liessen sich inzwischen mehr Ärzte anstellen, was auch für Frauen ein Vorteil sei, um die Arbeit mit der Familie zu vereinbaren. Er habe die Selbstständigkeit geschätzt, sei flexibel gewesen, auch dank seiner Partnerin, und habe sich nie um Ferienpläne kümmern müssen, meint Christoph Lanz.

Die Zusammenarbeit mit seiner Frau sei fruchtbar gewesen. Jeder habe in seinem Bereich gearbeitet und sei dabei autonom gewesen. Die Familie war und ist für beide immer das Zentrum. Inzwischen bereichern drei Enkelkinder ihr Leben.

Der Abschied von der Praxis sei einfach gewesen. «Ich kann gut loslassen», sagt er. Und sie wird ihre Arbeit wahrscheinlich im Sommer aufgeben. «Als Abendmensch kann ich endlich ausschlafen», zeigt Christoph Lanz den Vorteil der Pensionierung auf. «Und ich habe das Staubsaugen übernommen.»

Sport aller Art gehört zum Leben des fitten Ehepaares und sie wollen vermehrt reisen. Ein paar attraktive Ziele sind bereits auf der Agenda.