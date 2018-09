Eine Konferenz, die keine ist

Hinter der Wirkstadt steht ein Kollektiv von rund zehn jungen Erwachsenen. Ihr Ziel ist die Erschaffung von Raum, aus welchem sich Begegnungen konstruktiv und kreativ zu einem nachhaltigen Lebenskonzept umsetzen lassen. Die Wirkstadt liegt in einer alten Fabrikhalle in Rotenbach in Lichtensteig. In ihren Räumen befinden sich Schreinereien, Ateliers, Schneidereien und das Zuhause der meist selbstständigen Handwerkerinnen und Handwerkern.



Mehr Informationen zu der Wirkstadt in Lichtensteig und deren Projekten unter: www.facebook.com/minipunktart