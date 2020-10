Einbruch in Restaurant in Flawil Unbekannte stahlen 250 Franken aus einem Restaurant in Flawil. Der Sachschaden ist fast gleich hoch.

Einbrecher suchten am Wochenende ein Restaurant in Flawil heim. Beim Einbruchsobjekt handelt es sich nicht um das abgebildete Haus. (Bild: Kantonspolizei)

(kapo/mkn) In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend brachen Unbekante in ein Restaurant an der Toggenburgerstrasse in Flawil ein. Das teilte die Kantonspolizei mit.

Die Einbrecher verschafften sich über eine Kellertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In Innern stahlen sie Bargeld im Wert von rund 250 Franken. Unter Mitnahme des Geldes verliess sie das Gebäude anschliessend und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Franken geschätzt, heisst es zum Schluss.