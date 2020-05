Einbrecher waren in Wil unterwegs Diebe schlugen in der Nacht auf letzten Donnerstag ein Fenster eines Geschäfts im Zentrum der Stadt ein. Sie stahlen Schmuck.

Die obere Bahnhofstrasse in Wil. In der Nacht auf den Auffahrtstag war sie Schauplatz eines Einbruchs. (Bild: PD)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in ein Geschäft an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil eingebrochen. Die Täterschaft schlug gewaltsam ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zur Auslage.

Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken flüchtete sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt mehr als 10'000 Franken.