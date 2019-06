Serie Ein Wattwiler auf Weltreise (Folge 9): Nach Spontantrip in die Heimat fast dem Heimweh erlegen – nun ist er wieder voller Reise-Motivation Maurice Grob aus Wattwil ist im September 2018 zu einer Weltreise aufgebrochen, die fünf Jahre dauern soll. Bei seinem Fernstudium in Mathematik legt er eine Pause ein und konzentriert sich derzeit auf Kulturelles und Sprachen. In loser Folge berichtet der Toggenburger von seinen Erlebnissen. Maurice Grob

Für drei Tage war Maurice Grob kurz zu Hause. Die Weiterreise führte ihn in den Kanton Aargau mit Ziel Gibraltar. (Bild: Maurice Grob)

Nach zwölf Stunden Fahrt, in Warschau, Polen, angekommen, suchte ich das Hostel, mit dem ich in Kontakt war. Es war ein schöner Ort, mit interessanten Leuten. Doch obwohl ich einen Job hatte, fühlte ich mich nicht so wohl in dieser Stadt. Im Vergleich zu Riga war mir Warschau einfach zu gross und zu weitläufig. Da schlägt wohl das Landei in mir durch.

Da ich auf meiner Reise gelernt habe, auf mein Bauchgefühl zu hören, fiel es mir nicht schwer, den geplanten sechswöchigen Aufenthalt in Polen vorzeitig zu beenden. Ich erklärte den Verantwortlichen meine Situation, kaufte ein Busticket und 24 Stunden später war ich in Wattwil. Sehr zum Erstaunen meiner Familie, die von diesem Vorhaben nicht wirklich Bescheid wusste. Der Grund meiner Rückkehr war in erster Linie, dass ich das Wintergepäck loswerden wollte und auf eine etwas leichtere Sommerpackung zu wechseln.

Die Spontanität meiner Schweizer Freunde liess im Toggenburg nicht lange auf sich warten und schon sechs Stunden nach meiner Ankunft sass ich an der Offa in St.Gallen bei Bier und Wurst. Nicht viele wussten von meiner Anwesenheit in der Schweiz, was gut war, denn ich plante, nicht lange zu bleiben. Nach drei Tagen und den wichtigsten Besuchen machte ich mich erneut per Anhalter auf den Weg über den Ricken. Richtung Gibraltar.

Kurzerhand an die Offa: Maurice Grob genoss die Zeit mit seinen Toggenburger Freunden. (Bild: PD)

Bei der Cousine mitgefahren

Ich staunte nicht schlecht, als die dritte Mitfahrgelegenheit meine Cousine war. Dank ihrer Hilfe kam ich zügig auf die Autobahn bei Pfäffikon (ZH) und von dort aus ging es weiter bis nach Genf. In Frankreich, kurz nach dem Übertritt der Grenze, fiel es mir schwerer, weiterzukommen. Am nächsten Tag hatte ich gar eine regelrechte Sinneskrise.

Das Wochenende in der Schweiz hat mich etwas nachdenklich gemacht. Denn es war eine spezielle Erfahrung, nach sieben Monaten nur für drei Tage zu Hause zu sein. Ich überwand die Krise, verzichtete auf Autostoppen und buchte auf einer Plattform einen sogenannten «Blabla Car».

Schwierige Phase wieder überwunden

Zwei Tage später war ich in Gibraltar, südlich von Spanien. Im Hafen lernte ich ein paar eingefleischte Segler kennen. Sie zeigten mir ihre Yachten und erzählten von den Weiten der Ozeane. Meine schwierige Phase war überwunden und die Freude und Motivation für neue Abenteuer wieder da. Zu hundert Prozent.