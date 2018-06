Ein Superstar und eine Ex-Miss am Open Air Wildhaus Bereits zum sechsten Mal lädt das Open Air die Fans von Volksmusik und Schlagern zum Feiern ein. Topacts wie Beatrice Egli oder Meilenstein werden erwartet.

Meilenstein ist einer der Top Acts des Open Airs Wildhaus. (Bilder: PD)

Beatrice Egli.

Es sei genial, einzigartig und führe hochkarätige Unterhaltung, sagen die Fans und die Veranstalter: Am Freitag, 6. Juli, und am Samstag, 7. Juli, findet das Open Air Wildhaus bereits zum sechsten Mal statt. Als Headliner des Programms ist am Freitag Schlagersängerin Beatrice Egli gebucht. Die zweifache Gewinnerin des Swiss-Music-Award und Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» hat im Februar ihr fünftes Studioalbum «Wohlfühlgarantie» veröffentlicht. Ihr Auftritt verspricht Gefühle auf der höchsten Ebene. Ganz im Sinne ihres neuen Albums – und, wie sie auf ihrer Website zitiert wird: «Einfach mal auf sein Herz vertrauen. Die Augen schliessen, die Gedanken schweifen lassen und alle Sorgen und Vorschriften für ein paar Momente vergessen.»

Linda Fäh.

Das «Mekka der Volksmusik «hat für Freitag weitere Topacts im Programm. Denn die Feier geht weiter mit der Band Meilenstein, dem voXXclub, mit Linda Fäh, Geri der Klostertaler, den Musikaposteln und der grossen Live-Party nach dem offiziellen Programmende.

Umfassendes Programm am Samstag

Das fetzige Programm, an beiden Tagen präsentiert durch die Hauptsponsoren St. Galler Kantonalbank, Schützengarten und die Bergbahnen Wildhaus, verspricht auch am Samstag erstklassige Unterhaltung und umfasst Nik P. & Band, Anita & Alexandra Hofmann, Die jungen Zillertaler, Münchner Zwietracht, Linda Hesse & Band, Grubertaler, Alpenland Sepp & Co., ChueLee, Partyhelden & Band, Anni Perka, Atlantis und die Fäaschtbänkler. (pd/lim)