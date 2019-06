Renoviertes Pfadiheim in Wattwil: Ein Ort, wo Ideen wahr werden Das frisch renovierte Pfadiheim der Pfadi Yberg in Wattwil wurde am Samstag mit einer Feier eingeweiht. Es gab Reden, Ansprachen, Dankesworte, einen Rundgang und ein gemeinsames Essen.

Res Reber (in Pfadi-Uniform rechts) hält zur Feier der Eröffnung des Pfadiheims Rietstein eine Ansprache. (Bilder: Christiana Sutter) Im Aufenthaltsraum haben rund 40 Personen Platz und er ist in frischem Gelb gestrichen. Thomas Merz, Christian Baschun (Kägi Stiftung), Peter Lieberherr (Heberlein Stiftung), Res Reber, Hans Früh und Justin Müller (von links). 3 Bilder Ein Ort, wo Ideen wahr werden

«Heute können wir mit Stolz ein frisches, aber doch noch urchiges Pfadiheim präsentieren», sagt Res Reber, alias «Mungg». Die Pfadi wurde schon oftmals totgesagt, «ist aber noch immer top ajour. Die Akteure sind die Jungen, betonte er während der Einweihung des Pfadiheims vor rund 50 Gönnern, Sponsoren, Eltern und Pfadern.

Die Renovierung konnte dank finanzieller Unterstützung der Gemeinde Wattwil, der Otto und Veronika Kägi Stiftung, der Heberlein Stiftung, der Schweizerischen Pfadistiftung, dem Heimverein Pfadiheim Wattwil, des Wattwiler Gewerbes und vielen privaten Sponsoren umgesetzt werden. Gekostet hat sie rund 120000 Franken.

Ursprünglich war das Pfadiheim eine Scheune

Die erste Etappe der Renovierung konnte im Frühling 2018 abgeschlossen werden. Wände und Decken wurden isoliert und neue Schränke eingebaut. Ganz neu sind die Beleuchtung und die Küche. Damit die Pfadis nicht frieren, erhielt das Pfadiheim einen Pelletofen mit Fernsteuerung. In einer zweiten Etappe im letzten Sommer wurde das ganze Mauerwerk des Untergeschosses entfeuchtet und saniert. Eine Sickerleitung wurde gelegt und die Duschen erneuert.

Ursprünglich war das Pfadiheim eine Scheune. Sie war im Besitz der Heberlein AG. In den frühen 1950er-Jahren kam es zu einer Zusammenkunft von Doktor Rudolf Heberlein und dem Maturanden Hans Früh, genannt «Pantli». Er war damals Gruppführer in der Pfadi Yberg. Während dieser Sitzung eröffnete der Patron dem 18-jährigen Hans Früh, dass die Heberlein AG der Pfadi Yberg diese Scheune ohne Gegenleistung schenke. Ein erster Umbau wurde durch die Heberlein AG ausgeführt.

Zehn Minuten zu Fuss ab dem Bahnhof Wattwil

Das Pfadiheim liegt an zentraler, aber ruhiger Lage oberhalb der Ebnaterstrasse in Wattwil. Es ist umgeben von einer Wiese und einem Kiesplatz. Unmittelbar beim Heim befindet sich eine Feuerstelle mit Grill. Ab dem Bahnhof Wattwil ist das Pfadiheim in zehn Minuten zu Fuss zu erreichen. Die Zufahrt zum Heim mit dem Auto ist über die neue Zugangsstrasse möglich. Es hat einen Aufenthaltsraum für 40 Personen, 30 Schlafplätze, eine Küche mit Geschirr und Tisch für rund 30 Personen, zwei elektrische Kochherde, zwei Backöfen warmes Wasser, Kühlschränke und einen grossen Aufenthaltsraum.

Das neu sanierte Pfadiheim wird durch Res Reber verwaltet. Er erinnert sich noch an frühere Zeiten, als er in den 70er-Jahren beim Einbau von Steinwolle-Platten im Dachgiebel mithalf. «Es kratzt noch heute im Hals», sagt er. In den 1980er-Jahren fand ein letzter grosser Umbau statt. Damals wurden Duschen und WCs eingebaut und Wasser- und Abwasserleitungen erstellt. Im Obergeschoss wurden Schlafräume eingerichtet. Aus dem ehemaligen Kuhstall wurde die Küche.

Es ist ein Ort, auf den wir stolz sind.

«Für uns Pfader ist das Pfadiheim ein Rückzugsort», sagt Abteilungsleiter Justin Müller, alias «Lianus». Hier werden Geschichten zum Leben erweckt, Ideen verwirklicht, Träume wahr. Es ist ein Ort, auf den wir stolz sind.» Müller betont, dass diese Renovation ohne Engagement und Mithilfe von vielen Freiwilligen nicht möglich gewesen wäre. Der neu erworbene Komfort des Pfadiheims wird sehr geschätzt. Fast jedes Wochenende finden Höcks, mehrere Übungen oder ein Lager statt. Das Pfadiheim Rietstein kann auch von anderen Pfadis oder von anderen Gruppen und Familien für Feste und Lager gemietet werden.