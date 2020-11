Ein Obertoggenburger arbeitete 21 Jahre fürs IKRK Am Mittwoch sprach Michel Meyer auf Einladung des SGW-Kulturforums im Thurpark vor 50 Menschen über seine Einsätze beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK). Trotz schwerer Kost schaffte es Meyer mit zahlreichen Anekdoten, das Thema sympathisch zu vermitteln.

Michel Meyer illustrierte seinen eindrücklichen Vortrag mit dem passenden Bildmaterial. (Bild: Sascha Erni)

Gut gelaunt begrüsste Paul Vestner, Präsident des SGW-Kulturforums, am 11. November die Gäste im grossen Saal des Wattwiler Thurparks. Genau 50 Interessierte fanden sich ein, um Michel Meyers Erlebnisberichten aus 30 Jahren IKRK-Einsatz zu lauschen.

Meyer war von 1986 bis 2017 Delegierter des IKRK und kam in Konflikt- und Kriegsgebieten vom Nahen- und Mittleren Osten über den Kaukasus bis Georgien und den afrikanischen Kontinent zum Einsatz. Seine Wurzeln hat Meyer jedoch im Toggenburg, der Rechtswissenschafter ist in

Neu St. Johann aufgewachsen und besuchte die Kantonsschule Wattwil. «Ich bin eigentlich ein Einheimischer, verschiedene Leute hier im Saal kennen mich», erzählte der Wahl-Genfer zur Eröffnung seines informativen, verstörenden, aber immer wieder auch witzigen Vortrags.

Cognac statt Handgranaten

Krieg, Hungersnöte, Krisen – dass Michel Meyer das Publikum dennoch unterhalten konnte, lag an den zahlreichen Anekdoten, die er eine gute Stunde lang in seine bebilderten Berichte einwob. Als ehemaliger Leiter von Aussenposten, Berater, Felddelegierter und Delegationschef hat Meyer viel zu erzählen.

50 wären erlaubt gewesen, 50 waren es: Michel Meyers Vortrag im Thurpark war ausverkauft. (Bild: Sascha Erni)

Während des Kaukasuskriegs von 2008 zum Beispiel stahlen Milizen drei Geländewagen des IKRK. Einige Tage später habe es an seiner Bürotüre geklopft. Ein Mann trat ein, in langem Wollmantel, mit Handgranaten und Maschinenpistole am Gürtel.

«Da kam die Dolmetscherin schon ein wenig ins Schlottern. Und ich auch.»

Aber nachdem er dem Besucher Stuhl und Cognac angeboten hatte, klärte sich die Sache: Die Milizkrieger hatten weder Ersatzteile noch passendes Motoröl für die gestohlenen Fahrzeuge. Ob das IKRK nicht nachliefern könne? «Das ging natürlich nicht», erzählte Michel Meyer und lachte. «Wir bekamen die Fahrzeuge dann später zurück.»

Aus dem Toggenburg in den Iran-Irak-Krieg

Andere Erinnerungen waren weniger leicht verdaulich. Wie sich das IKRK etwa bei Meyers ersten Auslandeinsatz im Golfkrieg der 80er-Jahre um Kriegsgefangene kümmerte. Stationiert war Meyers Team in Bagdad, besuchte von dort aus regelmässig zehn Kriegsgefangenenlager.

Meyer erinnerte sich: Sie hätten sich gefürchtet, wenn das irakische Militär verkündete, dass sie gerade wieder gute Ziele in Iran zerstört hatten.

«Dann wussten wir, nun kommt im Gegenzug Bagdad dran.»

Wenn sie dann den Knall hörten, seien sie froh gewesen – denn das bedeutete, dass es nicht den IKRK-Stützpunkt erwischt hatte. «Das war heftig, nur wenige Monate, nachdem man das Toggenburg verlassen hat», sagte Meyer trocken.

Immer unpolitisch, immer humanitär

In den Erzählungen Meyers schwang immer die tiefe Überzeugung mit, dass die Arbeit des IKRK unerlässlich war, ist, und sein wird. Kriegsgefangene und -flüchtlinge, humanitäre Hilfe während Hungersnöten oder – was ihm besonders am Herzen liege – die Suche nach Vermissten müssten zwingend von einer unparteiischen und neutralen Instanz unterstützt werden.

Die Genfer Konvention sei für die Arbeit des IKRK zentral, glücklicherweise ist sie laut Meyer universell anerkannt.

«Khomeini kündigte bei der islamischen Revolution im Iran fast sämtliche internationalen Verträge. Aber selbst er hielt an der Genfer Konvention fest.»

Im Fokus des IKRK stünde nicht Politik, sondern das Humanitäre. Die menschliche Würde komme jedem zu, wie es Michel Meyer sagte. So erstaunt es auch nicht, dass er und das IKRK nicht bloss die irakischen Kriegsgefangenenlager beobachteten – sondern umgekehrt später Saddam Hussein in Gefangenschaft besuchte.

Aufgrund verschiedener noch nicht vorhersehbarer Reisebeschränkungen könnten weitere SGW-Vorträge wie die von SRF-Korrespondent Peter Düggeli (15. Dezember) kurzfristig ausfallen. Einzelheiten und das tagesaktuelle Programm findet man im Internet (www.sgw-kultur.ch).