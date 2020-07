Ein Moldavier klaute Velos im Wert von über 300'000 Franken – Jetzt soll der Kriminaltourist hinter Gitter Das Kreisgericht befasst sich mit einem Moldawier, der unter anderem beschuldigt wird, im Toggenburg Markenvelos gestohlen zu haben.

Velos warten in einem Fachgeschäft auf Käufer. Es handelt sich beim abgebildeten um keinen der im Artikel erwähnten, von Dieben heimgesuchten Veloläden. Bild: Predrag Vuckovic/Getty Images

Zwei Kantonspolizisten bringen den Angeklagten ins Macherzentrum in Lichtensteig. Der Mann ist etwa 18o Zentimeter gross und schlank. Er hat die dunklen Haare kurz geschnitten und trägt Jeans sowie ein blaues T-Shirt. Wer genau hinschaut, sieht die Fussfesseln über den Turnschuhen. Während der Gerichtsverhandlung wippt der Mann immer wieder nervös mit den Füssen. Wenn er spricht, untermalt er seine Worte mit ausladenden Gesten.

Im Herbst 2019 wird der Moldawier aus Österreich, wo er die Hälfte einer 30-monatigen Gefängnisstrafe für Diebstahl abgesessen hat, ausgeliefert. In der Befragung sagt er, er wäre ohnehin freigelassen worden. Hier kommt er zwei Monate in Untersuchungshaft und dann in den vorzeitigen Strafvollzug im Gefängnis Pöschwies bei Zürich, dies wegen der Fluchtgefahr.

Dolmetscherin musste aufgeboten werden

Laut eigener Aussage ist der Moldawier, der keinen Beruf erlernt hat, verheiratet und hat einen zweijährigen Sohn. In den Jahren 2008 bis 2011 hat er offenbar in Italien auf dem Bau gearbeitet, ist dann in die Heimat zurückgekehrt und später wieder nach Europa gegangen.

Von 2014 bis 2016 habe er in der Heimat gelebt, sagt der Mann. Dort ist er laut eigener Aussage in der Landwirtschaft tätig gewesen, ohne feste Anstellung und für zehn Euro pro Tag. In der Pöschwies müssen die Gefangenen arbeiten. Es gibt 24,50 Franken im Tag.

Vorgestern Mittwoch befasst sich das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig mit dem Fall. Mehrfachen, teils gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl, Hausfriedensbruch und die Entwendung von Fahrzeugen zum Gebrauch – beides ebenfalls mehrfach – wirft der Staatsanwalt dem 29-Jährigen vor. Die Anklageschrift führt elf Einbrüche auf. Eine Dolmetscherin übersetzt vom Deutschen ins Rumänische und umgekehrt.

Staatsanwalt beantragt unbedingte Strafe

Der Angeklagte ist laut Staatsanwalt in den Jahren 2014 und 2016 bis 2017 mit wechselnden Komplizen von Frankreich in die Schweiz gereist, um Diebstähle zu begehen. Einer der Komplizen ist namentlich bekannt, er muss sich in Uri verantworten.

Dieser Komplize sei eine grosse Nummer in der moldawischen Diebesbande, der der Angeklagte als einfacher Arbeiter angehöre, sagt der Staatsanwalt und beantragt 42 Monate Gefängnis sowie einen Landesverweis für zehn Jahre mit Ausschreibung im Schengen-Informationssystem. Den Landes- verweis für den ganzen Schengen-Raum bezeichnet der Moldawier als schlimm, da er wenige Kilometer von der Grenze entfernt lebe und oft in Rumänien einkaufe.

Diebstahl auf Bestellung?

Die Anklage wirft den Moldauer und seinen Komplizen elf Diebstähle vor allem in den Regionen Schaffhausen und Biel vor. Eine Firma im Raum Biel wird zweimal heimgesucht. Die Täter brechen Fenster und Türen auf. Die Beute aus den Einbrüchen beträgt laut Anklage deutlich über 300'000 Franken. Dazu kommen 40'000 Franken Schaden.

Am einträglichsten sind die Einbrüche von 2014 in Velogeschäfte im Toggenburg und in Uster. Die Täter erbeuten im Toggenburg 29 Velos, die rund 160'000 Franken wert sind. In Uster sind es 22 Velos mit total rund 110'000 Franken Wert. Laut Staatsanwalt hat die Polizei an beiden Orten DNA-Spuren des Angeklagten an den Fenstern gefunden. Unklar ist, ob die Diebstähle auf Bestellung verübt worden sind. Die Velos sind laut der Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft bis heute nicht wieder aufgetaucht.

«Die Velodiebstähle sind keine Gelegenheitsdelikte»

Von bandenmässigem Diebstahl müsse man laut Bundesgericht ausgehen, wenn zwei oder mehr Personen zusammenarbeiteten. Nicht nötig sei, dass die Bande immer in gleicher Besetzung operiere, sagt der Staatsanwalt. Für bandenmässigen Diebstahl gebe es sechs Monate bis zehn Jahre. Gewerbsmässiger Diebstahl sei gegeben, da der Moldawier den Lebensunterhalt aus den Diebstählen bestritten habe. Die Velodiebstähle seien keine Gelegenheitsdelikte.

Sechs Monate «Rabatt» konzediert der Staatsanwalt, da der Angeklagte geständig sei. Das sei generös, da der Moldawier nur zugebe, was bewiesen werden könne. Der Landesverweis ergebe sich, da es um Katalogdelikte gehe. Von einem Härtefall könne keine Rede sein.

Verteidiger beantragt bedingte Strafe

Der Verteidiger sieht das anders und beantragt maximal 24 Monaten, was noch den «Bedingten» erlaubt und die sofortige Freilassung des Moldawiers nach sich zieht. Die Probezeit solle zwei – das gesetzliche Minimum – oder maximal drei Jahre dauern. Der Landesverweis soll höchstens für sieben Jahre gelten und auf die Ausschreibung im Schengen-Informationssystem solle man verzichten, findet der Rechtsanwalt.

Bei fünf Fällen aus den Regionen Biel und Schaffhausen müsse das Gericht nach Ansicht des Verteidigers den Moldawier freisprechen, da Beweise fehlen. Es sei möglich, dass sein Mandant die Einbrüche verübt habe, aber das reiche nicht. Die Polizei spekuliere hier. Zwar sei sein Mandant in Nebengebäuden von zwei Einbruchsobjekten gewesen, aber daraus könne man nicht folgern, dass sein Mandant in den beiden anderen Objekten eingebrochen habe.

Der Angeklagte hat viele Gedächtnislücken (mkn) Die Befragung zur Sache ist wenig ergiebig. Der Angeklagte erklärt immer wieder, dass er sich nicht mehr erinnere. Er gestehe die Diebstähle, für die es Beweise gebe, sagt er. An einigen Orten hat die Polizei DNA-Spuren gesichert. Wer die Komplizen bei den Einbrüchen sind, erfährt man nicht: Er sei oft allein unterwegs gewesen, heisst es. Nach der Strafe in der Schweiz will der Moldawier laut eigener Aussage in der Heimat Arbeit suchen und für seine Familie sorgen.



Es gebe keine spezielle Logik, ist die Antwort auf die Frage, wie die Einbruchobjekte ausgesucht wurden. Keine Erinnerung hat der Mann laut eigener Aussage an den Abtransport von gut 50 Velos, die im Toggenburg und Uster (ZH) gestohlen worden sind. Das komme vor, antwortet der Angeklagte auf eine Frage. Den vorsitzenden Richter überzeugt das nicht. Der Angeklagte will auch vergessen haben, wie hoch der Erlös aus dem Verkauf der Velos gewesen ist.



An einem Ort führt eine Fussspur vom einen zum anderen Einbruchsobjekt. Das hat die feine Nase eines Polizeihundes bewiesen. Für den Verteidiger beweist das aber nur, dass einer der Einbrecher an beiden Tatorten gewesen ist. Nach dem Prinzip «Im Zweifel für den Angeklagten» müsse man annehmen, dass es nicht sein Mandant gewesen sei, sagt der Verteidiger.

«Der typische Kriminaltourist»

Man dürfe seinen Mandanten nicht in den gleichen Topf mit dem in Uri angeklagten Moldawier werfen, der wegen mehr als 100 Delikten angeklagt sei. Die hohe Deliktsumme dürfe nicht ausschlaggebend sein. Sein Mandant habe, auch wegen des Drogenkonsums, aus einer finanziellen Notlage gehandelt. Allenfalls sei eine teilbedingte Strafe von maximal 30 Monaten zu verhängen, wobei der unbedingte Teil maximal neun Monate betragen dürfe. Die Strafe in Österreich habe seinem Mandanten grossen Eindruck gemacht. Eine milde Strafe sei auch wegen der Geständnisse vertretbar.

Das liess der Staatsanwalt nicht gelten. 24 Monate bedingt sei viel zu wenig, sagte er. Der Angeklagte sei der typische Kriminaltourist. Die Velodiebstähle seien unbestritten.

Teilbedingte Strafe ausgesprochen

Das Urteil kommt schriftlich am Tag danach. Der Angeklagte ist des gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls schuldig. Dazu kommen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch, alle mehrfach begangen.

Die Gefängnisstrafe beträgt 36 Monate, wobei die Hälfte davon mit vier Jahren Probezeit bedingt erlassen wird. Zudem akzeptiert das Gericht Schadenersatzforderungen in Höhe von fast 120'000 Franken. Der Löwenanteil der Summe entfällt auf den Diebstahl im Toggenburg.

Die Verfahrenskosten von fast 25'000 Franken muss an und für sich der Angeklagte bezahlen. Er muss darüber hinaus, wenn er wieder zu Geld kommen sollte, dem Kanton 13'000 Franken Honorar für den Verteidiger und die Übersetzerin zurückerstatten.

Das Urteil kann ans Kantonsgericht weitergezogen werden. Ob die Staatsanwaltschaft das tun wird, steht laut Antwort der Mediensprecherin noch nicht fest. Die Mediensprecherin wies zudem darauf hin, dass Strafen bis 36 Monate meist teilbedingt ausgesprochen werden, wenn der Angeklagte in der Schweiz nicht vorbestraft ist.