Ein Herz für Frösche: Diese Naturschützerin bringt Amphibien sicher über Mosnanger Strassen

Im Frühling färbt sich die Landstrasse zwischen Mosnang und Dreien wegen überfahrenen Fröschen rot. Noch prekärer wäre die Lage, wenn Naturschützerin Caroline Mäder nicht wäre. Sie trägt die Tiere von Hand über die Strasse.

Caroline Mäder sammelt die Frösche dem Amphibienzaun entlang zusammen und bringt sie sicher über die Strasse. Fabio Giger

An einem regnerischen Frühlingsmorgen hängt beim Strassenabschnitt in Geretingen zwischen Mosnang und Dreien ein leichter Verwesungsgeruch in der Luft. «Das sind die verkarrten Frösche auf der Strasse», sagt eine Frau mit verdreckten Hosen und einem Kessel in der Hand. Sie zeigt auf ein platt gefahrenes Tier auf der Strasse.

Weiter vorne lassen rot-grün-schwarze Flecken nur erahnen, wie viele Frösche diese Nacht von vorbeirauschenden Autos erfasst wurden. Die Frau mit dem Kessel heisst Caroline Mäder, ist Präsidentin des Naturschutzvereins Mosnang und sorgt dafür, dass die Landstrasse nicht zu einem Blutbad wird.

Bestandszahlen bleiben konstant

Im Frühling wandern über 3000 Frösche vom feuchten Wald zum Teich, wo die Frösche ihren Laich ablegen. Dazwischen liegt die Landstrasse, die wegen einer zwei Meter hohen Steinmauer für Frösche zur Sackgasse wird. Als der Kanton diese vor vier Jahren baute, hatte niemand an eine Froschtreppe gedacht. Der Naturschutzverein wurde bei der Planung nicht mit einbezogen. Deshalb errichtet dieser vor dem Asphaltstreifen jedes Jahr einen 250 Meter langen Zaun. «Damit fangen wir die Amphibien ein und tragen sie zweimal täglich den Hang hinauf zum Teich», erklärt die ausgebildete Physiotherapeutin. Sie und fünf weitere «Froschfreunde» wechseln sich jeweils ab.

Der Teich liegt ganz oben am Hang. Die Steinmauer ist eine unüberwindbare Hürde für die Frösche. Sie bleiben stehen und werden von heranbrausenden Autos überrollt. Der Froschzaun hält sie auf. Bild: Fabio Giger

Mäder marschiert am Zaun entlang zum ersten Kessel, der gleich unter der Absperrung in den Boden eingegraben ist. «Letzte Nacht war mild und feucht, perfekte Bedingungen für die Froschwanderung», sagt sie und kniet nieder. Vorsichtig fugt Mäder die Tiere vom einen in den anderen Kessel und zählt sie. «Erfreulicherweise bleiben die Bestandszahlen seit Jahren konstant.» Ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeit lohnt.

Das Männchen klammert sich an das Weibchen mit dem dicken Bauch. Dieser ist mit Laich gefüllt. Bild: Fabio Giger

Währenddessen vernimmt man ein dumpfes Knurren und Brummen. «Der Paarungsruf der Frosch-Männchen», erklärt Mäder. Jedes will die Eier des Weibchens als erstes befruchten und sich so seine Nachkommen sichern. Deshalb klammern sich die Männchen richtiggehend um die mit Laich gefüllten, dicken Bäuche der Weibchen. Zwischendurch entdeckt Mäder auch eine Erdkröte. Diese haben eine rauere Haut als Grasfrösche.

Mehrere Hunderte Tiere pro Tag

Nach zwei geleerten Kübeln in der Erde zählt die Naturschützerin 143 Tiere. Der nächste Kübel ein paar Meter weiter ist ebenfalls rappelvoll. Bekommen Frösche, die ganz unten gefangen sind, überhaupt noch Luft? Mäder weiss:

«Frösche atmen nicht durch den Mund sondern über die Haut und haben eine kleine Lunge. Für kurze Zeit überstehen sie das gut.»

Mit 303 Fröschen in der Hand macht sie sich auf in Richtung Teich. Hüpft irgendwo doch noch ein Frosch rum, stellt sie ihre Kübel ab und fängt ihn ein. «Jeder Frosch zählt», sagt Mäder, lacht und bringt ihn unter seine Artgenossen.

Der Teich, den die Frösche den Frühling über ihr Zuhause nennen. Im Hintergrund: Eine Kiesgrube. Bild: Fabio Giger

Der Froschteich ist alles andere als idyllisch: Er liegt am Fusse eines Kieswerks. Einige Farne ragen aus dem trüben Wasser, etwas Laub hängt an den Ufern des Tümpels. Vorsichtig leert Mäder den lebendigen Kessel-Inhalt ins kalte Nass. Den Fröschen scheint es zu gefallen, schliesslich ist es der Ort, an dem sie geboren wurden. Gelenkt von einem inneren Kompass, kommen sie jeden Frühling wieder hierhin zurück.

Frösche und Kröten sind früh auf Wanderschaft

Die meisten Frösche verziehen sich sofort in die Tiefen des Wassers. Andere halten sich noch etwas an der Oberfläche auf, schauen sich vielleicht nach einem Paarungspartner um. «Hier oben sind die Frösche wieder ganz sich selbst überlassen», sinniert Mäder. Das bedeutet auch, dass sie ihren natürlichen Feinden ausgesetzt sind:

«Für Graureiher und Fischreiher ist dieser Teich hier ein gedeckter Tisch. Sie haben sich hier auch schon die Bäuche voll geschlagen.»

Aber auch Mäusebussards oder der Fuchs gehören zu den natürlichen Feinden der Frösche. Anders die Krähen: «Die bedienen sich am Aas auf den Strassen und räumen sie so wieder sauber.»

Ein rarer, aber äusserst begehrter Gast: Ein Bergmolch. Bild: Fabio Giger

Als Mäder die Frösche für den zweiten Transport sammelt, entdeckt sie einen Bergmolch: «Den ersten dieses Jahres!» Auch die fingergrosse Amphibie muss zum Weiher und landet mit den Fröschen und Molchen im gleichen Kessel. «Wie früh die Tiere dieses Jahr schon unterwegs sind?», zeigt sich Mäder nachdenklich. Heuer ist der Winter und Frühling aussergewöhnlich warm. «Wir haben reagiert und auch den Froschzaun zwei Wochen früher als sonst aufgestellt», sagt Mäder.

Caroline Mäder sorgt dafür, dass der Froschbestand nicht unter der Strasse leidet. Bild: Fabio Giger

Ein erneuter Kälteeinbruch würden die Frösche überstehen. «Dann verkriechen sie sich einfach wieder in ein Erdloch oder ins Wasser und sinken dort in den Winterschlaf zurück», sagt Mäder. Auch Minustemperaturen wären kein Problem. Grasfrösche enthalten in ihrem Körper einen Stoff, der das Gefrieren der Körpersäfte und des Blutes verhindert. Leider beschützt sie dieser nicht vor rollenden Autos. Aber dafür sind schliesslich Leute wie Caroline Mäder da.