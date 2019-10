Interview Ein Bütschwiler führt den FC Wil: «Zurücklehnen kann man nie, dafür ist das Fussballbuisness zu dynamisch» Benjamin Fust aus Bütschwil erklärt, weshalb der FC Wil zurzeit so gut unterwegs ist. Der 34-Jährige ist seit April 2018 Geschäftsführer beim derzeitigen Tabellendritten der Challenge League. Beat Lanzendorfer

Benjamin Fust, Geschäftsführer beim FC Wil. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Benjamin Fust aus Bütschwil erklärt, weshalb der FC Wil zurzeit so gut unterwegs ist. Der 34-Jährige ist seit April 2018 Geschäftsführer beim derzeitigen Tabellendritten der Challenge League.

Wie wird ein Bütschwiler Geschäftsführer beim FC Wil?

Benjamin Fust: Ich verfolge den FC Wil seit meiner Kindheit und war schon immer vom Ausbildungskonzept überzeugt. Dieses sieht vor, möglichst viele junge Spieler in die Super League zu bringen. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, für diesen Traditionsverein die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ausschlaggebend für die Anstellung waren unter anderem die Fussballaffinität, der betriebswirtschaftliche Background sowie die regionale Verankerung.

Wie ist Ihre Einschätzung? Hat der FC Wil im Toggenburg auch eine Fangemeinde?

Definitiv, wir haben diverse Breitensportvereine aus dem Toggenburg, die dem Stützpunkt Wil angehören. Wir sind froh um jeden Fan, den wir dazu gewinnen können, und freuen uns über alle Toggenburger, die den Weg in die IGP-Arena finden.

Können Sie sich zurzeit entspannt zurücklehnen, weil die erste Mannschaft sportlich gut unterwegs ist? Oder ist dies mit Mehrarbeit verbunden?

Zurücklehnen kann man nie. Das Fussballbusiness ist viel zu dynamisch dafür. Natürlich macht es aber unheimlich Spass, dass unsere jungen Wilden so attraktiven und vor allem auch erfolgreichen Fussball spielen. Da fällt die tägliche Arbeit bedeutend leichter. Hier gilt es noch anzumerken, dass wir die mit Abstand jüngste Mannschaft in der Challenge League stellen. Mindestens sieben Spieler unter 21 stehen konstant in der Startformation.

Nun führen Sie am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Aarau erstmals ein Street-Food-Festival durch. Was steckt hinter der Idee?

Wir wollen wieder mehr Zuschauer ins Stadion bringen. Im ganzen Verein steckt viel Arbeit und Herzblut. Leider widerspiegelt sich das noch nicht im Zuschaueraufkommen. Durch spezifische Aktionen wollen wir das Heimspiel zu einem Event ausgestalten, so dass auch weniger fussballaffine Personen den Weg ins Bergholz finden und wir mittelfristig den Zuschauerschnitt erhöhen können. Als zusätzliche Attraktion können am Sonntag alle Stehplatz-Besucher zum halben Preis ins Stadion kommen.

Kann man auch kommen, wenn man das Fussballspiel nicht besuchen möchte?

Selbstverständlich. Das Street-Food-Festival mit Livemusik findet ausserhalb des Stadions statt. Es sind alle herzlich eingeladen, auch ohne Matchbesuch daran teil zu nehmen. Wenn bei dieser Gelegenheit viele noch ins Stadion kommen, wäre dies ein schöner Nebeneffekt.

Zurück zum Sportlichen. Was trauen Sie Ihrer Mannschaft gegen Aarau zu?

Wir sind in Form, haben Selbstvertrauen und die Mannschaft ist hungrig. Natürlich sind wir uns bewusst, dass Aarau ein starkes Kader mit ehemaligen Super-League-Spielern hat und im hinteren Drittel aktuell wohl auf dem falschen Tabellenplatz steht. Unsere Mannschaft hat aber genug Moral, um mit dem absoluten Siegeswillen auf den Platz zu gehen.