Gemeindepräsident Rolf Züllig stellte an der Bürgerversammlung mehrere Projekte vor, welche die Gemeinde demnächst realisieren will. Über das Naturgefahrenprojekt Hochwasserschutz Wildhauser Thur und Nasenbach wurde vor einem Monat informiert. Das Projekt werde derzeit detailliert ausgearbeitet. Rolf Züllig hofft, dass es Anfang 2020 aufgelegt und zur Urnenabstimmung gebracht werden kann.

Bereits früher, nämlich im kommenden Jahr, will der Gemeinderat ein Projekt für den Ausbau des Gemeindehauses vors Volk bringen. Das Gebäude in Alt St.Johann sei zu klein dimensioniert und ein Ausbau zwingend, sagte Rolf Züllig. Ein Planungskredit ist bereits erteilt worden, in dessen Rahmen wird nun ein Projekt ausgearbeitet.

Ebenfalls mitreden kann das Stimmvolk bei der Neugestaltung des Dorfplatzes in Wildhaus. Der Kanton wolle die Hauptstrasse sanieren und dies nimmt die Gemeinde zum Anlass, die Verkehrssituation zu überdenken. Ziel solle eine gefahrlose Begegnung von Individualverkehr, vom öffentlichen Verkehr und vom Langsamverkehr sein, sagte Rolf Züllig.



«Trefferei» in Unterwasser nimmt Fahrt auf



Der Gemeindepräsident nahm an der Bürgerversammlung die Gelegenheit wahr, das neue Gemeinschaftszentrum vorzustellen. Unter dem Namen «Trefferei» soll im alten Schulhaus in Unterwasser ein Ort der Begegnung mit Angeboten für Menschen jeden Alters entstehen. Eine Gruppe innovativer Frauen baut diese «Trefferei» auf, in der Beratungen wie die Mütter- und Väterberatung ebenso Platz finden wie die Ludothek oder Angebote der Pro Senectute. Es ist auch geplant, dass ein Kinderhütedienst angeboten wird, der von Einheimischen und auch von Touristen genutzt werden kann. In der «Trefferei» soll es zudem ein Café geben. Der Start ist im Spätsommer 2019 geplant. Die Gemeinde unterstützt die «Trefferei» mit 20'000 Franken. (sas)