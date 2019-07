Ein Autofahrer überrollt in Schönengrund einen Strassenpfahl, wechselt den Reifen und flüchtet – die Polizei sucht Zeugen Zwischen Mittwoch und Donnerstag hat eine bisher unbekannte Person auf der Hauptstrasse in Schönengrund Fahrerflucht begangen.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild: Gian Ehrenzeller)

(kapo/rus) In der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag ist auf der Hauptstrasse in Schönengrund eine unbekannte Person verunfallt, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Die Person fuhr in ihrem grauen Audi auf der Hauptstrasse von St.Peterzell in Richtung Waldstatt.

Beim Ortseingang, Höhe Bächli, geriet das Auto in den mittigen Verkehrsteiler. Anschliessend verlor die Person die Kontrolle über das Auto, das über den rechten Fahrstreifen und den Strassenrand geriet und gegen ein aufsteigendes Wiesenbord fuhr.

Strassenpfahl überrollt, Reifen gewechselt, geflüchtet

Dabei überrollte das Auto einen Strassenpfahl, bevor es wieder auf die Strasse gelangte. Im Anschluss dürfte der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin einige Meter weiter einen Reifenwechsel vorgenommen und anschliessend die Unfallstelle aufgeräumt haben. Anschliessend soll sich die Person gemäss Polizei entfernt haben, ohne den entstandenen Drittschaden in der Höhe von über 2000 Franken zu melden.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich beim unfallverursachenden Auto um einen Audi in metallic grau handeln. Das Auto dürfte an der Front massive Beschädigungen aufweisen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 058 229 81 00 beim Polizeistützpunkt Oberbüren zu melden.