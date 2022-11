Wattwil Bunt spielte am Samstag im Viertelfinale des Ostschweizer Cups gegen Herisau und musste sich mit 2:3 geschlagen geben

In der Meisterschaft blieben die Wattwiler zuletzt in fünf Runden ungeschlagen und holten 13 Punkte. Zum Abschluss des Fussballjahres spielte der Toggenburger Zweitligist noch im Cup gegen Herisau und lernte erstmals wieder seit dem 1. Oktober das Gefühl einer Niederlage kennen. Nun geht es trotzdem in die verdiente Winterpause.