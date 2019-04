Fast alle Toggenburger Gemeinden verfügen über mehr Eigenkapital Einige Toggenburger Gemeinden haben einen Teil des Jahresgewinns 2018 für zusätzliche Abschreibungen verwendet. Elf von zwölf Toggenburger Gemeinden haben mit einem weiteren Teil ihres Jahresgewinns das Eigenkapital vergrössert. Sabine Camedda

Eigenkapital der Toggenburger Gemeinden Zuwachs Eigenkapital (in Fr.) Eigenkapital neu (in Fr.) Wildhaus-Alt St.Johann 369'064 5'941'538 Nesslau 27'973 8'239'414 Ebnat-Kappel 9'609 7'382'060 Wattwil 41'690 10'161'123 Lichtensteig 0 415'440 Bütschwil-Gantershwil 891'067 6'461'345 Mosnang 663'000 3'898'495 Lütisburg 35'259 6'570'331 Kirchberg 1'340'395 16'722'707 Neckertal 1'805'297 5'704'618 Oberhelfenschwil 820'301 2'583'984 Hemberg 765'850 2'059'139

Die Toggenburger Gemeinden freuen sich über die positiven Abschlüsse im vergangenen Jahr. Die Gewinne, die sich in einer Spanne zwischen 137'000 und 4,8 Millionen Franken bewegen, werden unterschiedlich genutzt.

Die fünf Toggenburger Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann, Nesslau, Ebnat-Kappel, Lichtensteig und Bütschwil-Ganterschwil verwendeten einen Teil – oder im Fall von Lichtensteig sogar den gesamten Überschuss – für zusätzliche Abschreibungen. Dies konnten die Gemeinden in diesem Jahr zum letzten Mal so machen. Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells St.Gallen (RMSG) wurden die Abschreibungsfristen angepasst. Das heisst, die Abschreibungen werden linear nach Nutzungsdauer vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr vorgesehen.

Geld für Investitionen auf die Seite gelegt

Wattwil und Kirchberg, die beiden Gemeinden mit dem höchsten Überschuss im 2018, legten einen grossen Teil davon für Vorfinanzierungen auf die Seite. In Kirchberg wurden zwei Millionen Franken der Schulraumerweiterung und den Neubau der Mehrzweckhalle Sonnenhof in Kirchberg zugewiesen, eine weitere Million Franken wurde für den Neubau Kindergarten Neugasse in Bazenheid reserviert. Die überdies erwirtschafteten 1,3 Millionen Franken wurden ins Eigenkapital gelegt und sollen als Reserve für künftige Aufwandüberschüsse dienen.

Wattwil teilt seinen Einnahmeüberschuss in drei Tranchen von je 1,6 Millionen Franken. Ein Teil soll für die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse verwendet werden. Der zweite Teil soll für die Finanzierung des geplanten Bistro/Kiosk-Gebäudes beim Schwimmbad verwendet werden, der dritte Teil ist für künftige Aufwendungen der Gemeindesaal-Infrastruktur reserviert. Die verbleibenden 41'000 Franken äufnen das Eigenkapital.

Gleich zwei Gemeinden, nämlich Hemberg und Lütisburg, legen Geld für Mehrzweckhallen auf die Seite. In Hemberg beschloss die Bürgerschaft, 250'000 Franken für diesen Zweck auf die Seite zu legen. In Lütisburg werden 100'000 Franken auf das entsprechende Konto fliessen.